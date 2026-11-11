Roma, Endrick apre: "Voglio giocare". Un regalo per Gasp, ipotesi prestito

Brasile, si è subito concesso ai microfoni (...) della federazione brasiliana, che ha pubblicato una sua intervista video sul proprio canale YouTube. E lì «Voglio giocare di più», il senso del suo discorso, riferito ovviamente allo scarso minutaggio avuto finora nel Real Madrid. Appena atterrato a Rio de Janeiro, nel ritiro del suo, si è subito concesso ai microfoni (...) della federazione brasiliana, che ha pubblicato una sua intervista video sul proprio canale YouTube. E lì Endrick è entrato a gamba tesa (...)il senso del suo discorso, riferito ovviamente alloavuto finora nel Real Madrid.

E siccome la Roma lo sta trattando da mesi (...) ed è anche pronta a tornare alla carica per gennaio, ecco che l’apertura del brasiliano è qualcosa di importante. E anche di significativo. Endrick attualmente è con la nazionale brasiliana (...) con cui in questa pausa giocherà due amichevoli a Brasilia: la prima il 14 novembre contro il Giappone,la seconda il 17 contro Singapore. Due partite dove giocherà probabilmente titolare, anche perché il ct Carlo Ancelotti è stato molto chiaro (...) con il giocatore: «Mi aspetto che tu possa giocare di più», le parole espresse dal ct.

Ecco anche perché Endrick ha preso posizione. «Il mio futuro? Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose – ha ammesso il giocatore del Real Madrid –. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra. Non so cosa succederà a gennaio, è tutto nelle mani di Dio. Chiedo solo di poter fare ciò che è meglio per la mia carriera (...)».

Ma nessuna polemica con Mourinho: «A Madrid è una città meravigliosa, lì vive la mia famiglia, ma è chiaro che devo fare tutto il possibile per far progredire la mia carriera. Mourinho è una grande persona, ogni giorno viene da me,mi chiede come sto (...) Gli sono molto grato per quello che fa».

Il problema è che finora Endrick ha preso parte solo a 7 delle 16 partite fin qui disputate dal Real Madrid, mettendo insieme in tutto appena 141 minuti (ad una media di 20,1 a gara). E’ partito solo una volta dal via (...) E’ vero che le prime 4 partite le ha saltate per un infortunio muscolare, ma poi sono arrivate anche tante panchine per scelta tecnica.

I contatti tra l’entourage di Endrick e la Roma sono quindi ripresi (...) L’obiettivo è di prendere il brasiliano con un prestito oneroso con diritto di riscatto e un’eventuale diritto di recompra da parte del Real, che valorizzerebbe in caso il lavoro fatto nel frattempo a Roma.

Ma c’è anche un altro club che si è già fatto sentire con il giocatore ed è lo Sporting Lisbona. Dove è appena sbarcato Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma (...) ma anche l’uomo che lo scorso anno ha valorizzato più di tutti lo stesso Endrick, a Lione. E il brasiliano sta prendendo in seria considerazione anche l’opzione portoghese per tanti motivi: lo Sporting – come la Roma – gioca la Champions, lì non avrebbe problemi di lingua e Fonseca gli è rimasto nel cuore. Insomma, la Roma deve accelerare se vuole davvero portarselo a casa.

(Gasport)