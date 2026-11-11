Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Roma, Endrick apre: "Voglio giocare". Un regalo per Gasp, ipotesi prestito

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
Endrick
Aggiungi come fonte preferita su Google
Appena atterrato a Rio de Janeiro, nel ritiro del suo Brasile, si è subito concesso ai microfoni (...) della federazione brasiliana, che ha pubblicato una sua intervista video sul proprio canale YouTube. E lì Endrick è entrato a gamba tesa (...) «Voglio giocare di più», il senso del suo discorso, riferito ovviamente allo scarso minutaggio avuto finora nel Real Madrid.
E siccome la Roma lo sta trattando da mesi (...) ed è anche pronta a tornare alla carica per gennaio, ecco che l’apertura del brasiliano è qualcosa di importante. E anche di significativo. Endrick attualmente è con la nazionale brasiliana (...) con cui in questa pausa giocherà due amichevoli a Brasilia: la prima il 14 novembre contro il Giappone,la seconda il 17 contro Singapore. Due partite dove giocherà probabilmente titolare, anche perché il ct Carlo Ancelotti è stato molto chiaro (...) con il giocatore: «Mi aspetto che tu possa giocare di più», le parole espresse dal ct.
Ecco anche perché Endrick ha preso posizione. «Il mio futuro? Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose – ha ammesso il giocatore del Real Madrid –. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra. Non so cosa succederà a gennaio, è tutto nelle mani di Dio. Chiedo solo di poter fare ciò che è meglio per la mia carriera (...)».
Ma nessuna polemica con Mourinho: «A Madrid è una città meravigliosa, lì vive la mia famiglia, ma è chiaro che devo fare tutto il possibile per far progredire la mia carriera. Mourinho è una grande persona, ogni giorno viene da me,mi chiede come sto (...) Gli sono molto grato per quello che fa».
Il problema è che finora Endrick ha preso parte solo a 7 delle 16 partite fin qui disputate dal Real Madrid, mettendo insieme in tutto appena 141 minuti (ad una media di 20,1 a gara). E’ partito solo una volta dal via (...) E’ vero che le prime 4 partite le ha saltate per un infortunio muscolare, ma poi sono arrivate anche tante panchine per scelta tecnica.
I contatti tra l’entourage di Endrick e la Roma sono quindi ripresi (...) L’obiettivo è di prendere il brasiliano con un prestito oneroso con diritto di riscatto e un’eventuale diritto di recompra da parte del Real, che valorizzerebbe in caso il lavoro fatto nel frattempo a Roma.
Ma c’è anche un altro club che si è già fatto sentire con il giocatore ed è lo Sporting Lisbona. Dove è appena sbarcato Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma (...) ma anche l’uomo che lo scorso anno ha valorizzato più di tutti lo stesso Endrick, a Lione. E il brasiliano sta prendendo in seria considerazione anche l’opzione portoghese per tanti motivi: lo Sporting – come la Roma – gioca la Champions, lì non avrebbe problemi di lingua e Fonseca gli è rimasto nel cuore. Insomma, la Roma deve accelerare se vuole davvero portarselo a casa.
(Gasport)
GasperiniEndrick

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

tavares-infortunio_1o6f9wxe4dncg1bfc7ccousfhl

Lazio, emergenza in vista del derby: Tavares e Sutalo in forte dubbio

Arrivano notizie importanti da casa Lazio in vista del derby della Capitale in programma il prossimo 13 dicembre. Non solo la Roma deve fare i conti con l'infermeria ma anche la squadra di Gattuso ha...

images - 2026-11-11T100652.894

Dan Friedkin-Gasperini: l'ultimo contatto diretto risale ad aprile

Gian Piero Gasperini ha manifestato più volte la sua volontà di avvicinare i Friedkin al mondo Roma, cercando anche una loro maggiore presenza nella Capitale.  Il tecnico, con il mercato di gennaio ch...

Hermoso

Roma, non solo attacco: difensori col vizio del gol

IL TEMPO (L.PES) - Un vizietto che porta punti. Nelle squadre di Gasperini, si sa, segnano un po' tutti. Dagli attaccanti che vivono spesso e volentieri le loro stagioni migliori fino a centrocampisti...

NOTIZIE POPOLARI
jamie leweling

Calciomercato Roma, dalla Germania: Leweling può lasciare lo Stoccarda a gennaio. Il club tedesco abbassa la richiesta. Ecco quanto offrirono i giallorossi in estate

Mora

Mora, il CFO del Porto sull'operazione: "25 milioni per il 50%, ma per noi è una cessione da 50 milioni"

big massimo ascolto

PES: "D'Amico non è stato fermo, penso ci sia un progetto di investimento". MANGIANTE: "Gasperini ha già delineato un identikit per il mercato"

Endrick

Calciomercato Roma, dalla Spagna: Endrick vuole giocare, il Real apre alla cessione. Lo Sporting insidia i giallorossi

Progetto senza titolo (11)

C'era una volta l'As Remi

HWwnCn4WcAAdvpf

Calciomercato Roma, piace Samuel Lino: il Flamengo ha già rifiutato un'offerta dai giallorossi di 25 milioni

VAI AL CANALE
Foto
Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

AsRoma: svelata la nuova collezione Adidas OG Range

AsRoma: svelata la nuova collezione Adidas OG Range

Loading