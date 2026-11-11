C'è una Roma oltre Dybala: con lui si segna meno

Paulo Dybala resta il calciatore più forte della Roma. A pensarlo è soprattutto Gasperini:«Paulo è la chiave per puntare più in alto. A 32 anni è nel pieno della sua maturità (...)». Un punto di partenza fondamentale, perché quando è a disposizione (...) l’argentino gioca. Il problema è quel “quando è a disposizione”. La premessa è doverosa:. A pensarlo è soprattutto Gasperini:«. A 32 anni è nel pieno della sua maturità (...)». Un punto di partenza fondamentale, perché quando è a disposizione (...) l’argentino gioca. Il problema è quel “quando è a disposizione”.

In campionato Dybala gioca sempre meno (...) Un andamento al ribasso che lo porta ormai ad essere disponibile il 50% delle partite. Ora (...) trovandosi alla soglia dei 33 anni (...) è difficile pensare che Paulo possa invertire la tendenza. Un problema che per la Roma, paradossalmente, sta diventando una risorsa (...) Senza lo stop dell’argentino, probabilmente la Roma non avrebbe ritrovato Soulé. Inutile girarci intorno: Matias da quando Paulo si è fermato è un altro giocatore. Si è preso sulle spalle la squadra, ha iniziato a segnare, dispensare assist (...) trasformandosi in una sorta di leader tecnico.

E non può essere soltanto un problema di posizione (...) Sembra più una questione mentale. Sua e della squadra. Per intenderci: se c’è Dybala, è più semplice per un calciatore affidarsi a Paulo (...) Eppure i numeri oggi dicono che la Roma, a livello offensivo, per la prima volta in quattro anni, non è più dipendente dalla Joya: senza Paulo, 23 gol in 7 gare (...) con lui 16 in 8.

Assenza forzata che ha regalato inevitabilmente più spazio anche a Mora. Il portoghese con Soulé a destra, gioca stabilmente a sinistra. Piano, piano sta iniziando a incidere (...) In campionato è già a quota 4. Il parallelo con Paulo,fermo al gol dello scorso 18 gennaio, è tanto ingrato quanto inevitabile (...) Poi è chiaro (...) gli sono bastate sei partite,per diventare nel nostro campionato il primo per expected assist (3.42), il secondo per grandi occasioni create (8) e terzo per passaggi vincenti (4). E di questo se ne accorge anche Malen (...) «Giocare con lui è una benedizione, il feeling è stato immediato (...)».

Ora a Parma, Gasperini avrà tutti a disposizione. Le rotazioni da qui in avanti saranno fondamentali. Per preservare Paulo (...) e per evitare di frenare la crescita di Matias e Rodrigo, che non rappresentano solo il futuro ma anche il presente della Roma

(Il Messaggero)