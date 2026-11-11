Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

C'è una Roma oltre Dybala: con lui si segna meno

La penna degli Altri
di Francesca Altobelli
Paulo Dybala
Aggiungi come fonte preferita su Google
La premessa è doverosa: Paulo Dybala resta il calciatore più forte della Roma. A pensarlo è soprattutto Gasperini:«Paulo è la chiave per puntare più in alto. A 32 anni è nel pieno della sua maturità (...)». Un punto di partenza fondamentale, perché quando è a disposizione (...) l’argentino gioca. Il problema è quel “quando è a disposizione”.
In campionato Dybala gioca sempre meno (...) Un andamento al ribasso che lo porta ormai ad essere disponibile il 50% delle partite. Ora (...) trovandosi alla soglia dei 33 anni (...) è difficile pensare che Paulo possa invertire la tendenza. Un problema che per la Roma, paradossalmente, sta diventando una risorsa (...) Senza lo stop dell’argentino, probabilmente la Roma non avrebbe ritrovato Soulé. Inutile girarci intorno: Matias da quando Paulo si è fermato è un altro giocatore. Si è preso sulle spalle la squadra, ha iniziato a segnare, dispensare assist (...) trasformandosi in una sorta di leader tecnico.
E non può essere soltanto un problema di posizione (...) Sembra più una questione mentale. Sua e della squadra. Per intenderci: se c’è Dybala, è più semplice per un calciatore affidarsi a Paulo (...) Eppure i numeri oggi dicono che la Roma, a livello offensivo, per la prima volta in quattro anni, non è più dipendente dalla Joya: senza Paulo, 23 gol in 7 gare (...) con lui 16 in 8.
Assenza forzata che ha regalato inevitabilmente più spazio anche a Mora. Il portoghese con Soulé a destra, gioca stabilmente a sinistra. Piano, piano sta iniziando a incidere (...) In campionato è già a quota 4. Il parallelo con Paulo,fermo al gol dello scorso 18 gennaio, è tanto ingrato quanto inevitabile (...) Poi è chiaro (...) gli sono bastate sei partite,per diventare nel nostro campionato il primo per expected assist (3.42), il secondo per grandi occasioni create (8) e terzo per passaggi vincenti (4). E di questo se ne accorge anche Malen (...) «Giocare con lui è una benedizione, il feeling è stato immediato (...)».
Ora a Parma, Gasperini avrà tutti a disposizione. Le rotazioni da qui in avanti saranno fondamentali. Per preservare Paulo (...) e per evitare di frenare la crescita di Matias e Rodrigo, che non rappresentano solo il futuro ma anche il presente della Roma
(Il Messaggero)
dybala

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

tony d'amico

Il ds giallorosso D'Amico alle 12:30 parlerà al Social Football Summit

Appuntamento di rilievo per la dirigenza giallorossa. Oggi alle ore 12:30, nell'ambito del Social Football Summit, tra gli ospiti più attesi figura il direttore sportivo della Roma, Tony D'Amico, pron...

tavares-infortunio_1o6f9wxe4dncg1bfc7ccousfhl

Lazio, emergenza in vista del derby: Tavares e Sutalo in forte dubbio

Arrivano notizie importanti da casa Lazio in vista del derby della Capitale in programma il prossimo 13 dicembre. Non solo la Roma deve fare i conti con l'infermeria ma anche la squadra di Gattuso ha...

images - 2026-11-11T100652.894

Dan Friedkin-Gasperini: l'ultimo contatto diretto risale ad aprile

Gian Piero Gasperini ha manifestato più volte la sua volontà di avvicinare i Friedkin al mondo Roma, cercando anche una loro maggiore presenza nella Capitale.  Il tecnico, con il mercato di gennaio ch...

NOTIZIE POPOLARI
jamie leweling

Calciomercato Roma, dalla Germania: Leweling può lasciare lo Stoccarda a gennaio. Il club tedesco abbassa la richiesta. Ecco quanto offrirono i giallorossi in estate

Mora

Mora, il CFO del Porto sull'operazione: "25 milioni per il 50%, ma per noi è una cessione da 50 milioni"

big massimo ascolto

PES: "D'Amico non è stato fermo, penso ci sia un progetto di investimento". MANGIANTE: "Gasperini ha già delineato un identikit per il mercato"

Endrick

Calciomercato Roma, dalla Spagna: Endrick vuole giocare, il Real apre alla cessione. Lo Sporting insidia i giallorossi

Progetto senza titolo (11)

C'era una volta l'As Remi

HWwnCn4WcAAdvpf

Calciomercato Roma, piace Samuel Lino: il Flamengo ha già rifiutato un'offerta dai giallorossi di 25 milioni

VAI AL CANALE
Foto
Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

Women's Champions League, Roma-Servette 10.11.2026

AsRoma: svelata la nuova collezione Adidas OG Range

AsRoma: svelata la nuova collezione Adidas OG Range

Loading