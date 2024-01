Primavera, ROMA-LECCE: le formazioni ufficiali. Cherubini dal 1'

Torna in campo la Roma Primavera per la prima del 2024. In questa 16ª giornata del i giallorossi di Federico Guidi affronteranno il Lecce dell'ex Federico Coppitelli campione in carica.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Marin; Louakima, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Graziani, Ivkovic, Mannini; Costa, Mlakar, Cherubini.

A disp.: Razumejevs, Ienco, Cichella, Golic, Misitano, D'Alessio, Marazzotti, Guerrero, Bah, Nardin, Romano.

All. Federico Guidi

LECCE: Borbei, Pascalau, Samek, McJannett, Vulturar, Burnete, Pacia, Agrimi, Daka, Helm, Esposito.

A disp.: Lampinen-Skaug, Leone, Gromek, Davis, Luka, Minerva, Kongslev, Jemo, Vescan-Kodor.

All. Federico Coppitelli

Arbitro: Giuseppe Rispoli. Assistenti: Giuseppe Cesarano - Antonio Aletta