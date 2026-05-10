Malen sempre più da record: è il miglior marcatore olandese nella storia della Roma

Donyell Malen non si ferma più. L'attaccante ex Aston Villa, arrivato a gennaio, sta trascinando a suon di gol e ottime prestazioni la Roma di Gian Piero Gasperini. Contro il Parma è arrivata un'altra doppietta decisiva, che permette a Malen di arrivare a quota 14 reti in giallorosso, 13 in Serie A e una in Europa League. Un bottino pazzesco che vale un altro record: con 14 reti, Malen è diventato il miglior marcatore olandese nella storia della Roma. Superato, quindi, Kevin Strootman che ha messo a segno 13 gol in giallorosso.

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