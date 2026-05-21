Dal contatto Pasalic-Koné a Hellas Verona-Roma: la Champions passa ancora per Sozza. Una vittoria in quattro incroci stagionali per i giallorossi

Sarà Simone Sozza l'arbitro di Hellas Verona-Roma , match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 20:45 allo Stadio Bentegodi. Il fischietto della sezione di Seregno incontrerà i giallorossi per la diciannovesima volta e i capitolini sono la squadra più arbitrata in carriera (al secondo posto Juventus e Pisa a quota 11).

Il classe '87 dirigerà la quinta partita stagionale degli uomini di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria per 0-1 nell'andata del Derby della Capitale, il doppio confronto con la Juventus (2-1 per i bianconeri e 3-3 con gol di Federico Gatti all'ultimo respiro) e la pesante sconfitta per 5-2 contro l'Inter a San Siro. In generale il bilancio recita 8 successi, 4 pareggi e 6 ko.

La sfida contro l'Hellas Verona rappresenta una partita decisiva per la qualificazione in Champions League della Roma e anche nella passata stagione Sozza arbitrò una gara di enorme importanza per l'accesso alla massima competizione europea, ovvero lo scontro diretto con l'Atalanta alla trentaseiesima giornata di campionato terminato 2-1 per la Dea. In quell'occasione fece discutere moltissimo il mancato rigore ai giallorossi per un contatto nell'area bergamasca tra Mario Pasalic e Manu Koné sul punteggio di 1-1: "Ci hanno sempre detto che il VAR interviene solo se c'è un evidente errore, ma qui si vede Pasalic sbagliare l'intervento e toccare il ginocchio del mio giocatore - il duro attacco di Claudio Ranieri, all'epoca allenatore giallorosso -. L'arbitro aveva fischiato il penalty e doveva rimanere tale! Sul rigore possiamo discutere, ma spiegateci per giustizia sportiva perché il VAR è intervenuto. Sozza non mi ha dato spiegazioni, non ero degno di riceverle…".

Sono cinque, invece, i precedenti tra Sozza e l'Hellas Verona: due vittorie e tre sconfitte. Curiosi gli avversari dei tre ko: 1-0 contro la Roma nella stagione 2022/23 con gol di Ola Solbakken e doppia sconfitta per 3-1 e 0-5 contro l'Atalanta di Gasperini nelle annate 2022/23 e 2024/25.

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