Roma, sei vittorie per 1-0 in stagione: solo Milan e Lione hanno fatto meglio nei top 5 campionati europei

La Roma continua a vincere, ma spesso lo fa con il minimo scarto. I giallorossi, infatti, si confermano tra le squadre più “ciniche” nei cinque principali campionati europei, collezionando, grazie anche all'1-0 di stasera con il Lecce, ben sei successi per 1-0 in stagione.

Un dato significativo, riportato su X da OptaPaolo, che evidenzia la capacità della squadra di portare a casa risultati anche senza segnare a raffica. Davanti ai giallorossi, in questa speciale classifica, ci sono soltanto Milan e Lione, entrambe a quota sette vittorie di misura. Alla pari della Roma, invece, figurano Angers e Lille.

6 - Solamente Milan e Lione (sette ciascuna) hanno vinto più partite per 1-0 rispetto alla Roma in questa stagione nei cinque principali campionati europei (sei, come Angers e Lille). Contagocce.#RomaLecce pic.twitter.com/f99CN8S36D — OptaPaolo (@OptaPaolo) March 22, 2026





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