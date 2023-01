Calciomercato Roma: preso l'attaccante Filippo Alessio per la Primavera

La Roma pensa al futuro e si assicura un gioiellino del Vicenza. La società giallorossa era alla ricerca di un nuovo attaccante per la Primavera in seguito alla cessione a titolo definitivo di Antonio Satriano all'Heracles Almelo e ha subito trovato il sostituto: si tratta di Filippo Alessio. Il diciottenne, nato il 24 dicembre 2004, aveva già esordito con la prima squadra dei biancorossi, collezionando nella passata stagione tre presenze in Serie B. Quest'anno invece ha debuttato in Lega Pro e, comprese anche le presenze con la Primavera, ha messo a referto 4 reti e due assist. Il tecnico della Roma Primavera, Federico Guidi, ha quindi il suo nuovo centravanti.

LR24