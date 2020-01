Carles Perez, Barcellona irremovibile: senza opzione di recompra non si tratta

ESCLUSIVA LR24 - Ultime ore di mercato convulse in casa Roma: manca ancora l’esterno offensivo tanto richiesto da Fonseca dopo l’infortunio di Zaniolo. Il nome caldo in questi minuti è quello di Carles Perez del Barcellona. Il nodo che tiene banco da 24 ore è però quello della recompra che i blaugrana vogliono inserire per il talento classe 1998. Senza recompra non si tratta nemmeno: è questo il diktat del Barcellona, forte anche del fatto che il giocatore è appetito da altri club con i quali l'eventualità di inserire tale diritto non sarebbe un problema

MDR