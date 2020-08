Calciomercato Roma, AG. VERETOUT a LR24 conferma: "Jordan sta benissimo nella capitale"

ESCLUSIVA LR24.IT - Veretout piace al Napoli e secondo alcune indiscrezioni giornalistiche il centrocampista giallorosso potrebbe rientrare nello scambio con i partenopei per Milik. La redazione de LAROMA24.IT ha contattato, in esclusiva, Mario Giuffredi agente del calciatore, per sapere cosa ne pensa circa questi rumors di mercato. Queste le sue parole:

Negli ultimi giorni sig. Giuffredi si parla di Jordan Veretout e del Napoli, il centrocampista potrebbe lasciare la Roma?

"Quante volte ve lo devo dire, Jordan sta molto bene alla Roma"

Paolo Rocchetti