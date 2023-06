La scelta dei migliori nuovi siti scommesse AAMS 2023 parte da un assunto molto preciso. Si tratta della definizione specifica di cosa sia l’AAMS e del perché è molto importante. In questo pezzo spiegheremo come si tratti dell’autorità italiana che sancisce la licenze da cui, appunto, la denominazione di nuovi siti scommesse AAMS.

Comprendere come funziona questo soggetto istituzionale e perché sia fondamentale fare attenzione al possesso delle autorizzazioni da parte dei nuovi siti scommesse è decisivo per avere una buona esperienza di gioco. In termini di sicurezza, trasparenza, affidabilità, i nuovi siti scommesse AAMS sono infatti gli unici che possono garantire al massimo gli utenti.

Andiamo quindi a conoscere in maniera analitica il mondo dei nuovi siti scommesse AAMS.

L’elenco siti scommesse AAMS 2023

Casino Bonus Maggiori Informazioni Novibet Fino a 1.000€ NEWCASINO1000 Jackpotcity Casino Fino a 1200€ + 120 free spin Info offerta LeoVegas Fino a 1.500€ + 200 free spin Info offerta Big Casino 55€ senza deposito + 200 free spin - Terrybet Freebet club - Winbet Fino a 100€ - BetaGioco Nessun Bonus - 1xbet Fino a 300€ - Pinnacle Fino a 100€ C100 vBet Nessun Bonus -

Novibet, Jackpotcity Casino, LeoVegas, Big Casino, Terrybet: questi sono i cinque nuovi siti scommesse AAMS che hanno ricevuto più recentemente l’autorizzazione dall’ADM, fu AAMS. Queste due sigle vengono menzionate molto spesso ma in pochi conoscono l’effettivo significato che si nasconde dietro a questi due acronimi.

AAMS, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, per molti anni è stato l’ente preposto, fra le altre cose a gestire il gioco d’azzardo in Italia, autorizzando i siti scommesse nuovi. Nel 2012, tramite decreto legge, il governo italiano ha trasformato AAMS in ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che è ad oggi l’unica istituzione preposta a rilasciare licenze di gioco per i nuovi siti scommesse, che vengono infatti chiamati siti scommesse ADM dagli addetti ai lavori.

Nonostante questo, quando ci si riferisce agli operatori del settore del gioco online ci si continua a riferire, molto spesso, a “bookmaker AAMS” oppure a “nuovi siti AAMS”: una consuetudine difficile, per ora, da sradicare.

I nuovi bookmakers ADM: una panoramica

I siti scommesse AAMS nuovi vanno raccontati in maniera specifica, visto che non sono molti gli utenti che ne conoscono le caratteristiche. Vediamo di seguito qual è la loro proposta.

Novibet

Novibet è un nome nuovo nel mondo dei bookmakers AAMS operativi in Italia ma in realtà è un nome storico del settore. Parte del gruppo greco Centric, offre migliaia di scommesse al giorno, per 19 discipline sportive, e un’offerta completa, che include casino live, slot machine, ippica.

Il bonus benvenuto per gli utenti che si registrano alla piattaforma è del 50% fino a 50 euro, in linea con i maggiori siti ADM scommesse. Bene anche il servizio clienti, puntuale e attento, e la funzionalità generale della piattaforma, costruita in maniera intuitiva e rapida da navigare.

Jackpotcity Casino

Jackpotcity Casino fa parte della lista bookmakers AAMS che hanno cominciato a offrire servizi di gioco in Italia in tempi tutto sommato recenti. Il brand è di proprietà della Belle Rock Entertainment, società con sede a Gibilterra che gestisce alcuni marchi importanti nell’ambiti dei nuovi siti scommesse con bonus senza deposito.

Nato principalmente come casinò, offre oltre 500 giochi fra slot machine, blackjack, roulette, poker, con una sezione croupier dal vivo mastodontica. Si difende benissimo, però, anche sul fronte delle scommesse sportive, al punto da essere diventato oggi uno dei nuovi siti AAMS più in crescita in Italia. Bonus di benvenuto fino a 50 euro, per le scommesse sportive.

LeoVegas

Questo nome è già molto conosciuto dagli utenti italiani, nonostante sia operativo sul territorio nazionale da una decina d’anni, non tantissimi nel settore. Fra i nuovi siti scommesse 2023 è forse quello con l’offerta complessiva più ricca: casinò di primo livello e centinaia di eventi su cui puntare per quanto riguarda lo sport, che copre oltre venti discipline.

Leovegas offre ai suoi nuovi clienti della sezione sportiva un bonus benvenuto del 50% fino a 200 euro, molto generoso e con requisiti di giocata accettabili. Il servizio clienti è al top di categoria mentre il sito, seppure non sfarzoso sul fronte della grafica, risulta semplice da utilizzare anche per i meno esperti.

Big Casino

Un’altra aggiunta non conosciutissima ma di ottimo livello nella lista bookmakers AAMS operativi in Italia, Big Casino è integrata nella società Best in Game, con sede a Milano. Fra i siti scommesse AAMS nuovi è forse quello che offre l’esperienza grafica meno trascinante, ma che riesce a compensare con una bella varietà di giochi tradizionali, casinò live e proposte da tavolo.

Il bonus di benvenuto base per i nuovi utenti è di 55 euro all’atto dell’iscrizione. A questa promozione possono aggiungersi diversi importi opzionali, che dipendono dalla tipologia di giochi cui si avvicina l’utente. Bene il servizio clienti. Da migliorare la versione mobile.

Terrybet

Terrybet è una delle sorprese più positive fra i nuovi siti scommesse AAMS. In possesso di regolare licenza ADM, offre una straordinaria gamma di eventi sportivi sui quali giocare, così come una lista ricca di slot machine, giochi da tavolo e un’area molto ben sviluppata con croupier dal vivo e casino live.

Il bonus di benvenuto per i nuovi iscritti arriva fino a 25 euro, il sito internet ha una grafica ammiccante e molto tenue, che rilassa e invita a giocare. Bene anche il servizio clienti, contattabile via telefono, chat ed email.

Perché giocare su uno dei nuovi siti scommesse AAMS 2023

I bookmaker che operano in Italia già da tempo sono sicuramente ben collaudati, molti di loro, non c’è dubbio, sono fra i migliori bookmaker in Italia. Eppure, i nuovi siti scommesse AAMS nascondono sorprese davvero affascinanti e portano sul mercato delle novità che gli utenti non possono sottovalutare. Bonus corposi, panel di giochi molto ampio, grafiche dei siti sempre più curate, ad esempio.

Certo, il numero dei nuovi siti di scommesse online non è esorbitante, ma anzi è piuttosto limitato. D’altronde, si tratta di un settore che è dominato dai grandi colossi mondiali, presenti in Italia da diversi anni e le cui posizioni di vantaggio non è facile scalfire. Si tratta infatti, anche, di una fidelizzazione costruita nel tempo.

Promozioni straordinarie, quote scommesse molto elevate, servizi clienti precisi e costanti, possono fare la differenza e proprio su questo provano a fare leva i siti scommesse nuovi. Sul fronte di affidabilità e sicurezza, il livello resta molto alto anche fra le proposte più recenti. I nuovi siti scommesse AAMS sono infatti, tutti, come abbiamo spiegato poco sopra, autorizzati a offrire i loro servizi di gioco da ADM, una garanzia in termini di trasparenza e regolarità.

I consigli per scegliere il miglior bookmaker fra i nuovi siti scommesse

Anche nel caso dei nuovi siti scommesse AAMS è sempre buona norma valutare con attenzione le caratteristiche tecniche, prima di scegliere su quale piattaforma giocare. in Italia sono molti i siti scommesse ADM, quindi muniti di regolare licenza. Scegliere quello giusto, più adatto alle nostre aspettative di gioco, non è semplice. Vediamo quindi, passo dopo passo, come fare a scegliere, dall’elenco siti scommesse AAMS, quello che più fa al caso nostro.

Recensioni ed esperienza utente

Cerca online l'esperienza di altri scommettitori e fatti un’idea indipendente di come funziona una piattaforma. Tieni presente, però, che molti giocatori potrebbero percepire la loro esperienza come negativa in caso di puntate perdenti. Bisogna quindi esaminare le recensioni dei siti scommesse AAMS nuovi con attenzione, evitando di focalizzarsi solo sulle valutazioni più basse, che potrebbero essere fuorvianti. Utile, inoltre, leggere le analisi degli esperti, ma, anche in questo caso, facendo attenzione alla loro imparzialità, visto che a volte capita di trovare pubblicità travestite da opinioni.

Navigare sul sito prescelto, verificarne l'offerta

Su quanti sport è possibile scommettere? Le quote delle scommesse sono buone? Qual è la vincita media proposta dal bookmaker? La navigazione è fluida? La visualizzazione mobile si carica velocemente? Tutte queste e tante altre domande possono fare la differenza, vale la pena quindi cercare le risposte controllando in prima persona il funzionamento e la proposta dei siti scommesse nuovi.

La proposta di bonus e promozioni

Nella scelta dei nuovi siti scommesse AAMS 2023 fa la sua parte anche la valutazione delle offerte promozionali, soldi extra di cui l’utente può beneficiare per le proprie puntate. Comparare le varie proposte bonus di benvenuto è importante nella valutazione dei differenti portali. Ma non solo: bisogna leggere attentamente anche i Termini e le Condizioni delle promozioni, visto che a volte i bookmaker AAMS offrono sì bonus elevati, ma con condizioni di utilizzo ed eventuale ritiro molto impegnative.

Le versioni app e mobile dei nuovi bookmakers AAMS

Assicurarsi che un portale di gioco, fosse anche uno dei nuovi siti scommesse con bonus senza deposito, funzionino bene da smartphone è molto importante. Ormai la maggior parte degli utenti gioca infatti, quasi esclusivamente, da telefono, e allora le piattaforme devono organizzarsi per offrire un servizio all’altezza.

Dei nuovi siti scommesse AAMS che abbiamo incluso nella nostra classifica, tutti sono ottimizzati mobile e permettono una fruizione abbastanza funzionale anche via smartphone. Fra questi, solo alcuni, invece propongono una app dedicata e ci sembra il caso, in questo senso, di menzionare Leovegas. Nell’elenco siti scommesse AAMS questo portale infatti si distingue per offrire un’applicazione mobile che gira bene sia su Android che su iOS. A giudicare dai commenti degli utenti, la app funziona egregiamente e ha ancora margini di sviluppo molto interessanti.

I metodi di pagamento sui nuovi siti scommesse italiani del 2023

Un elemento decisivo da prendere in considerazione prima di aprire un conto su uno dei sito della lista bookmakers AAMS riguarda i metodi di pagamento. La presenza di metodi di pagamento affidabili permette infatti di giocare in totale sicurezza e per questo gli va dedicata un’attenzione particolare. Vediamo quindi una lista di alcuni dei metodi di pagamento e ritiro più utilizzato nei nuovi siti scommesse italiani.

Bonifico bancario

Postepay

Carte di credito VISA, American Express, Mastercard, Maestro

Playsafe

Paypal, Neteller e Skrill



Questi sono senza dubbio i sistemi più in voga, strumenti di trasferimento del denaro sicuri e affidabili, che garantiscono transazioni protette da crittografia, vale a dire da un sistema che assicura che i propri dati personali non vengano messi a repentaglio.





Ma qual è la velocità con cui si può effettuare una transazione?

Alcuni metodi di pagamento, come il bonifico bancario, sono molto sicuri, ma sono anche più lenti, e richiedono anche 5 o 6 giorni prima di completare il procedimento. Le carte di credito sono più rapide, ma i maniaci della sicurezza potrebbero preferire altri sistemi, per evitare di comunicare i dati della propria carta online. I portafogli elettronici come Paypal garantiscono velocità e privacy.

Il servizio clienti sui nuovi siti scommesse italiani

Un servizio di assistenza clienti professionale e reattivo può portare ad aumentare esponenzialmente la funzionalità di un sito scommesse. È più facile, infatti, che i giocatori scelgano di fidelizzarsi a una piattaforma che investe nel customer care, in quanto si sentiranno più al sicuro in caso di problemi da risolvere.

È proprio per questo motivo che i nuovi siti di scommesse online offrono una serie molto ampia di sistemi per di supporto. Ecco quali sono, di seguito.

Chat dal vivo

Forse il sistema di assistenza preferito dai clienti. Rapido, intuitivo, basta cliccare sul pulsante della chat e si entra subito in contatto con un l’assistenza clienti.

E-mail

Un sistema di comunicazione più formale, cui si accede, usualmente tramite la pagina di contatto del sito di scommesse. In questo caso è importante essere capaci di sintetizzare, in modo chiaro, le richieste di assistenza.

Telefono

Una modalità immediata, semplice, che non tutti i siti scommesse ADM propongo e che, a volte, ha dei costi di addebito della chiamata da non sottovalutare.

Sezioni FAQ

Prima di contattare l’assistenza clienti, vale sempre la pena dare un’occhiata alla sezione FAQ che, di solito, sulle piattaforme di scommesse è ben sviluppata.

La legge sul gioco d’azzardo in Italia: una panoramica

La legge che regola il mercato del gioco d’azzardo in Italia è un tassello cruciale di tutto il settore delle scommesse sportive online. È allora utile fare un piccolo excursus sui criteri di rilascio delle licenze da parte dell’autorità ADM, ex AAMS e di quali siano gli effetti diretti prodotti dalla legge sui giocatori.

Il gioco d'azzardo online in Italia è legale dal 2006, non da moltissimo tempo dunque, ed è regolamentato attraverso il rilascio di licenze da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli operatori sono tenuti a possedere una licenza per il gioco a distanza, che può essere richiesta solo durante periodi specifici aperti dalla legge. Le licenze di gioco esistenti sono state concesse fino al 31 dicembre 2024, visto che nel 2023 dovrebbe avvenire una riorganizzazione del sistema di licenze per il gioco d’azzardo in Italia.

Il costo di una licenza ADM AAMS è di 350.000 euro l’anno più IVA. I requisiti base, a livello societario, per poter inviare una richiesta di licenza, sono i seguenti:

il sito deve essere registrato su un dominio .it;

devono essere inviati i documenti di tutti gli azionisti;

la società deve avere un conto bancario italiano;

la società deve dimostrare prova di sostenibilità finanziaria;

la società deve fornire prova della qualità del software di gioco;

la piattaforma deve avere una dettagliata descrizione dei giochi in lingua italiana;

deve essere presentato un piano economico scrupoloso, in italiano.

Inoltre, la legge prevede, sul fronte dei clienti, i seguenti punti fissi:

Età minima di 18 anni per poter giocare;

Adesione al programma Gioco Responsabile;

Pubblicazione chiara delle regole di gioco e delle norme di trasparenza;

Sistemi di antiriciclaggio;

Sistemi di crittografia dei dati;

Individuazione di un tribunale per la risoluzione di diatribe legali;

Trasparenza nelle redistribuzione delle puntate.

Nuovi siti scommesse italiani 2023 FAQ

Cosa sono i siti scommesse AAMS (ADM) e perché è importante giocare solo su questi?

I siti scommesse ADM - AAMS sono portali che offrono i loro servizi di gioco, siano essi scommesse sportive o casino online, previo ottenimento di un’autorizzazione legale rilasciata, appunto, dall’ente competente in Italia per il rilascio delle licenze: ADM, Agenzia Dogane e Monopoli, in passato conosciuto come AAMS, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Come si identificano i siti in possesso di licenza AAMS, quindi certificati in maniera ufficiale?

Basta visitare la pagina ufficiale ADM dedicata alle licenze, https://www.adm.gov.it/portale/en/monopoli/giochi/gioco_distanza/gioco_dist_concessionari

Quali sono i vantaggi offerti dai nuovi siti scommesse AAMS?

Trattandosi di portali che devono vincere la concorrenza di operatori già presenti sul mercato da diverso tempo, queste piattaforme tendono a essere più generose, in termini di bonus e offerte, con i propri clienti.

I nuovi siti scommesse AAMS sono più innovativi, più tecnologici?

Sicuramente si tratta di siti che guardano in maniera molto attenta alle nuove tecnologie e che molto spesso, nella loro offerta complessiva di gioco, propongono soluzioni all’avanguardia dal punto di vista grafico e tecnico.

È sicuro scommettere sui siti scommesse nuovi AAMS?

Assolutamente sì. Questi operatori, oltre a possedere la licenza ADM, fanno infatti girare i loro siti su server protetti e offrono moduli di crittografia avanzata per la protezione dei dati personali dei propri utenti.

Mi posso fidare, in termini di trasparenza e correttezza, dei giochi offerti dai siti scommesse ADM?

Senza dubbio. Si tratta di portali che devono rispondere a procedure tecniche e di controllo molto sofisticate e che vengono monitorati costantemente dalle autorità italiane, previa ritiro delle licenze di gioco.

Esistono dei criteri specific che AAMS utilizza per decidere circa l’approvazione di una richiesta di licenza da parte dei siti scommesse nuovi?

Sì, ed è una lista molto lunga e precisa che si concentra sia sulla parte tecnica, con i portali che devono raggiungere determinati standard operatativi, che amministrativa, legata dunque alle credenziali dei proprietari delle società di gioco.

Quanto spesso vengono garantite nuove autorizzazioni AAMS agli operatori?

Non esiste un tempo tecnico preciso di rilascio, né limitazioni precise: le licenze vengono rilasciate su base individuale, all’interno di alcune finestre temporali appositamente create.

Esistono restrizioni o limitazioni su bonus e promozioni che possono essere offerti dai nuovi siti scommesse AAMS?

Bisogna semplicemente attenersi al rispetto delle normative italiane sul gioco d’azzardo.

Quali sono i fattori da considerare prima di scegliere un nuovi sito scommesse AAMS su cui giocare?

Dei tanti elementi da tenere a mente, i più importanti sono: promozioni offerte, proposta di gioco, qualità tecnica del portale.