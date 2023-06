Migliori Quote Scommesse 2023: la guida completa

Trovare le migliori quote scommesse calcio è cruciale per divertirsi mentre si gioca online. Proprio dalle quote bookmaker, infatti, dipende l’entità della vincita che un utente può incassare in caso di puntata vincente. I payout scommesse, così come la conoscenza approfondita dei bookmaker con quote più alte, fanno la differenza.

Le piattaforme sulle quali giocare sono moltissime e districarsi tra tutte le diverse opzioni può risultare faticoso. In questo articolo andremo quindi a vedere quali sono le migliori quote siti scommesse in Italia, con una carrellata, fra le altre cose, delle quote scommesse calcio top. Cominciamo quindi con la nostra guida.

I 10 bookmakers con le migliori quote scommesse e i payout più alti

Il payout scommesse può variare in relazione alla disciplina sportiva e all’evento singolo. Ogni bookmaker decide in maniera autonoma, seppur con differenze tutto sommato minime, a che altezza porre il cosiddetto bookmaker payout. Per effettuare una valutazione credibile dei bookmaker con quote più alte, abbiamo utilizzato la Serie A italiana come parametro di riferimento. Secondo la nostra ricerca, le quote scommesse calcio Efbet sono in questo le migliori quote scommesse calcio in Italia, con un payout scommesse sportive del 98.27%. Bene anche le quote scommesse calcio Leovegas, al 96,61%, e le quote scommesse calcio Eurobet, che completano il podio raggiungendo per il 95,54%.

Altri bookmakers con un payout scommesse molto interessante, che non sono presenti nella nostra classifica, ma che vale la pena citare, sono:

Bwin - 94,41%

Admiralbet - 94,23%

Unibet - 94,12%

Attenzione: questa classifica è limitata alla nostra ricerca. Certamente è possibile vi siano altri operatori che potrebbero essere inclusi nella lista delle migliori quote siti scommesse calcio. Inoltre, non bisogna dimenticare che, nella valutazione delle migliori scommesse sportive quote migliori, le valutazioni da effettuare sono numerose. Il payout è importante, ma non sempre il bookmaker con le quote più alte offre anche la migliore esperienza complessiva. Per questa ragione ci siamo soffermati nel dettaglio dell’analisi, prima di stilare la nostra classifica delle migliori quote scommesse.

Cosa sono le quote bookmaker?

Le quote bookmaker sono delle valutazioni percentuali che permettono di calcolare le probabilità che un evento accada. Più basse sono le quote, minore è la probabilità che il risultato di una partita termini in un determinato modo. Se, ad esempio, le quote bookmaker per la vittoria di una squadra in una partita di serie A sono di 1.20, significa le possibilità percentuali di vittoria di quella squadra sono all’83,3%.

In pratica, più alte sono le probabili che un determinato risultato avvenga, più basse saranno le quote scommesse calcio. Giocando, ad esempio, 5 euro su una quote a 1.20, si riceveranno in cambio, in caso di vincita. 6 euro.

Che cos’è il payout scommesse e perché è bene conoscerlo

Il payout scommesse è, in pratica, l’equivalente del cosiddetto RTP (Return to Player), dei casino online. Si tratta della percentuale che, complessivamente, ritorna, in media, ad essere vinta. Se si scommettono 100€ sulla piattaforma di un bookmaker che offre un payout scommesse sportive del 94,43%, significa che, di quei 100 euro, 94,43 torneranno indietro, nel tempo, come vincite.

Abbiamo scritto, appunto, “nel tempo”, perché anche per chi gioca seguendo le migliori quote scommesse il rientro non avviene immediatamente, ma nell’ambito di diverse puntate. Qual è la ragione di questo sistema?

La più semplice riguarda le effettive possibilità di vittoria che un giocatore ha quando si parla nell’ambito delle scommesse sportive quote migliori. In una partita di calcio, con i tre risultati a disposizione, chi gioca ha il 33,33% di chance di vincere e il 66, 67% di possibilità di perdere. Per questo, chi gioca, ad esempio, le migliori quote scommesse serie A, sa bene che avrà più possibilità di perdere, che di vincere. È una ruota che gira, e bisogna saperlo e accettarlo.

Vi è poi da considerare il margine operativo delle piattaforme. I bookmakers offrono le migliori quote scommesse calcio per guadagnarci qualcosa, e quella percentuale sopra il 90%, di solito intorno al 5%, che rimane fuori dal payout serve a coprire i costi d’impresa.

L’importanza di giocare solo con le migliori quote scommesse

Abbiamo capito cos’è il payout bookmakers, abbiamo ragionato sulle motivazioni che rendono cruciale capire come funzionano le quote bookmaker. Adesso è arrivato il momento di concentrarsi su quanto sia fondamentale scommettere con le migliori quote siti scommesse. Perché è così importante? Quali sono gli elementi da sottolineare? In che modo chi gioca riceve un vantaggio giocando sui bookmaker con quote più alte?

La prima risposta, e anche la più ovvia, è che su portali che offrono le quote scommesse seria A, o le quote scommesse calcio, migliori, c’è la possibilità, per singola puntata, di ottenere una vincita più alta. Ma non è solo questo. Migliori quote scommesse significa anche potersi permettere un numero di puntate più alto, visto che maggiori saranno le vincite in caso di vittoria. In questo modo il giocatore è aiutato perché può programmare un piano di scommesse con quote bookmaker magari non altissime, ma che permettono di mettere insieme un buon gruzzolo e di continuare a puntare.

Il value betting: che cos’è e come funziona

Il value betting è una strategia in cui si cercano eventi con quote valutate male dai bookmaker. Spesso accade che i bookmaker non considerino tutti i fattori, finendo per proporre quote mal valutate che sono più vantaggiose per un giocatore ben informato. In questo modo, può capitare di avere una quota interessante a 1.20, invece che a 1.12, una differenza che può sembrare minima, ma che produce invece un effetto da non sottovalutare.

Trovare una scommessa del genere non è affatto semplice. Richiede molto lavoro, conoscenza e confronto delle quote di molti bookmaker diversi. Naturalmente, vale sempre la pena cercare le quote più alte tra i bookmaker, ma senza l'uso di un comparatore di quote, ciò può rivelarsi un processo molto impegnativo.

Il value betting si trova più spesso in sport di nicchia e eventi in cui la conoscenza comune è limitata. È proprio in questi casi, però, che si può ottenere un vantaggio dal bookmaker scommettendo su un determinato evento a quote più favorevoli con un rischio minimo.

Come trovare i bookmakers con le migliori quote scommesse?

Sono diverse le maniere a disposizione degli scommettitori per individuare le migliori quote scommesse oggi sul mercato. Andiamo a vedere di seguito alcuni punti decisivi in tal senso.

Controllare le classifiche delle migliori quote scommesse e comparare i vari operatori. Si tratta di un suggerimento che può sembrare scontato, ma è il punto di partenza più adatto a chi vuole iniziare a giocare facendo attenzione alle quote bookmaker. Dare un’occhiata alle quote scommesse Serie A in prima persona. Ci vogliono pochi minuti e non è necessaria alcuna registrazione. Basta andare sulle piattaforme con le migliori quote siti scommesse e verificare le quote. Calcolare i payout scommesse sportive. Un’altra abitudine a cui magari non si presta troppo attenzione, ma che permette allo scommettitore di aggiornare in tempo reale le informazioni sulle quote scommesse e sulle quote scommesse calcio. Utilizzare alcuni strumenti disponibili, gratuitamente, nella rete, per identificare tutte le migliori quote scommesse calcio o i payout scommesse sportive.

Come si calcola il payout bookmakers?

La formula che abbiamo usato usato per calcolare il bookmaker payout è la seguente:

1/(1/Q1 + 1/Q2 + 1/Q3) * 100

Q - quote (quote)

Quota di 1: 2,60; X: 3,60; 2: 2,60 avrà un payout del 95,51%.

Utilizzando questa formula è possibile calcolare il payout delle scommesse 1x2 e verificare con precisione quali sono le effettive possibilità di vittoria, in termini economici, con le scommesse sportive quote migliori.

Verificare il margine di guadagno dei bookmaker

Esiste anche un'altra formula, che permette calcolare il margine di guadagno bookmaker. In questo modo lo scommettitore è in grado di verificare quanto sta spendendo, a fondo perduto, ogni volta che piazza una scommessa. Ecco la formula:

(1 / Q1) * 100 + (1 / Q2) * 100 + (1 / Q3) * 100 - 100

Utilizzando questo calcolo e un esempio di quote scommesse calcio di 1: 2,60; X: 3,60; 2: 2,60 si nota come il margine del bookmaker è pari al 4,70% della scommessa. In questo caso l’esempio presenta un margine accettabile. I bookmaker con quote più alte, gli operatori più seri, devono sempre rimanere al di sotto del 5%.

Quote Scommesse FAQ

Cosa sono le quote scommesse e perché sono importanti quando di gioca?

Le quote bookmaker sono delle valutazioni, fatte dalla società di gioco, che valutano le probabilità di accadimento di un determinato evento. Sono importanti perché, a partire dal loro ammontare, le vincite di una scommessa possono essere più o meno alte.

Come fanno i bookmaker a calcolare le quote per i diversi eventi sportivi?

I bookmaker studiano i dati, le statistiche, le condizioni di forma, con squadre di esperti dedicate a ogni diverso sport.

Quali sono i fattori chiave che possono cambiare le migliori quote scommesse prima di un evento?

Sono tantissimi gli elementi che possono influire sulle quote scommesse, dalle condizioni meteo alla salute degli atleti, dal luogo dell’evento alla designazione dell’arbitro. Tutto viene costantemente monitorato.

Ci sono bookmaker noti per offrire, in maniera chiara e costante, migliori quote scommesse?

Assolutamente sì e abbiamo fornito un elenco completo in questa scheda. Le migliori quote scommesse in Italia sono offerte da Efbet, Leovegas, Eurobet, Goldbet, Netbet, Betway, William Hill, Bet365, Sisal e Snai.

Come posso comparare le quote scommesse di differenti operatori e trovare le migliori quote scommesse?

Sono tanti gli strumenti a disposizione degli scommettitori per trovare le scommesse sportive con quote migliori. La nostra scheda è uno di questi strumenti, così come la ricerca online in informazioni sempre aggiornate sui portali specializzati.

Come posso utilizzare le quote scommesse per prevedere l’esito di un evento sportivo in particolare?

Esistono formule, che abbiamo presentato in questa scheda, che permettono agli utenti di valutare, a partire dalle quote scommesse calcio, come potrà finire una partita.

È possibile trovare valore anche in scommesse che non propongono quote molte alte, ma che hanno un potenziale di successo maggiore?

Si tratta di una cosa assolutamente possibile, che possiamo individuare attraverso il cosiddetto processo di value betting, spiegato nella nostra scheda.