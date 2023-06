Bingo online soldi veri 2023: la nostra guida

Giocare a Bingo online soldi veri è una delle tendenze in grande crescita fra gli appassionati italiani. Proprio per questo sempre più portali offrono, fra le varie alternative di gioco possibili, il bingo online soldi veri. Tombola bingo, viene chiamato da molti utenti, questo passatempo del quale ci occuperemo in questo pezzo.

Spiegheremo quali sono i migliori casino per giocare a bingo online con soldi veri. Inoltre, faremo una disamina dei bonus, di come si gioca a bingo tramite app, dei livelli di sicurezza del bingo online italiano e tanto, tanto altro. Cominciamo quindi insieme il nostro viaggio nel mondo del bingo online soldi veri.

Dove giocare a bingo online con soldi veri in Italia?

Quali sono i migliori casino italiani che offrono un bel pacchetto di proposte per quanto riguarda il bingo soldi veri? Ecco la nostra lista, compilata dopo aver analizzato con attenzione tutte le varie piattaforme, includendo anche il bingo senza deposito.

Tombola Sisal Gioco Digitale Eurobet Snai Goldbet

Tombola

Tombola, come dice anche il claim di presentazione, è il più grande sito di bingo online italiano. Si tratta di un casinò online che propone tantissime opzioni di divertimento, sia per quanto sono alle prime armi che per i veterani navigati. Non solo bingo con soldi veri, ma anche slot machine, blackjack, roulette, e molto altro. Un’ottima sezione bonus, con una promozione di benvenuto del 200%, e un ambiente di gioco sicuro e affidabile.

VISITA IL SITO TOMBOLA

Sisal

Il bingo online Sisal conferma le aspettative di una delle piattaforme di gioco più prestigiose e rispettate in Italia. Sisal offre un bonus benvenuto fino a 50 euro per chi vuole provare il bingo, con un fun bonus supplementare da 20 euro. 90, 75 e 52 palline le opzioni a disposizione degli amanti della tombola bingo.

VISITA IL SITO SISAL

Gioco Digitale

Un portale ormai molto conosciuto dagli italiani, che si è ormai lanciato in maniera professionale anche nel mondo del bingo digitale online. Sul fronte promozionale, quest’operatore offre un bonus benvenuto del 50% fino a 50 euro, cui si aggiungono 5 ulteriori euro extra. Sette le sale bingo a disposizione.

VISITA IL SITO GIOCO DIGITALE

Eurobet

Non poteva certo mancare Eurobet nella lista dei migliori casino italiani che offrono bingo online soldi veri. Fra gli operatori più “established”, per dirla all’inglese, del panorama del gioco d’azzardo italiano, Eurobet offre agli appassionati del bingo un bonus benvenuto di tutto rispetto: 30 freespin alla registrazione, 15 euro al primo deposito e fino a 2320 euro aggiuntivi.

VISITA IL SITO EUROBET

Snai

Un altro portale storico nella cerchia dei top casino italiani, un’ottima scelta per chi vuole giocare a bingo con soldi veri. Snai offre un bonus fino a 10 euro, undici jackpot disponibili e un calendario di eventi legati al tombola online soldi veri che propone alternative sempre aggiornate.

VISITA IL SITO SNAI

Goldbet

Ultimo di questa lista, ma solo per elenco e non per caratteristiche, Goldbet è un altro dei casino italiani da tenere d’occhio per il bingo online soldi veri senza deposito. Bonus fino a 10 euro per i nuovi iscritti, quattro stanza disponibili, l’opzione bingone e jackpot che fanno gola anche ai giocatori più esperti.

VISITA IL SITO GOLDBET

Ovviamente tutti i siti qui menzionati sono regolarmente registrati all’autorità ADM, l’ex AAMS che regola il mercato del gioco d’azzardo online in Italia.

Tipi di Bingo

Bingo a 90 palline

Il bingo online soldi veri a 90 palline è probabilmente la variante più conosciuta. Vengono pagati, oltre al bingo, ambo, terno, quaterna e cinquina. Tanti portali prevedono che una porzione del prezzo della cartella vada a far aumentare il montepremi. Noi consigliamo di giocarlo su Tombola, con un RTP al 98%.

Bingo a 75 palline

Modalità simili a quelle del bingo a 90 numeri, ma con l’esclusione delle palline che vanno dal 76 al 90. Le cartelle sono in formato 5×5 e si vince portando a termine da una a quattro file di numeri. Il bingo online Sisal, con un RTP che sfiora il 90%, è il nostro suggerimento per chi ama questa tipologia di bingo online con soldi veri.

Bingo a 30 palline

Senza dubbio il bingo con soldi veri più amato dai giocatori che preferiscono la velocità. Si gioca con 30 numeri, la cartella è piccolissima e ci sono soltanto tre possibilità di vittoria, con una linea, due linee oppure il bingo. In Italia la nostra scelta per il bingo a 30 palline è Gioco Digitale, anche in questo caso con RTP intorno al 90%.

Ricordiamo che tutti questi giochi di bingo online italiano sono disponibili con soldi veri.

I migliori bonus casino per il bingo digitale online

Sono tanti i casino italiani che offrono bingo online soldi veri. Una maniera funzionale di riconoscere i migliori e scegliere su quale giocare è l’analisi del loro bonus. Qui abbiamo selezionato le piattaforme di bingo online italiano che propongono, dal nostro punto di vista, le migliori offerte promozionali di benvenuto.

Gioco Digitale – bonus da 50 euro - Deposito minimo 10 euro - Gioca al bingo online con soldi veri su Gioco Digitale

– bonus da 50 euro - Deposito minimo 10 euro - Gioca al bingo online con soldi veri su Gioco Digitale Eurobet – bonus del 30% fino a un massimo di 50 euro - Deposito minimo 10 euro - Gioca al bingo online con soldi veri su Eurobet

– bonus del 30% fino a un massimo di 50 euro - Deposito minimo 10 euro - Gioca al bingo online con soldi veri su Eurobet Snai – bonus da 100 euro- Deposito minimo 5 euro - Gioca al bingo online con soldi veri sulla piattaforma Snai

– bonus da 100 euro- Deposito minimo 5 euro - Gioca al bingo online con soldi veri sulla piattaforma Snai Goldbet – bonus fino a 60 euro - Deposito minimo 10 euro - Gioca al bingo online con soldi veri su Goldbet

Chiaramente i bonus prevedono dei termini e delle condizioni, che vanno lette con attenzione prima di cominciare a giocare. Soprattutto, per poter ritirare il denaro guadagnato, eventualmente, tramite bonus, sarà necessario rigiocare la cifra vinta per un determinato numero di volte.

Dove giocare a bingo online gratis

In linea generale sui casino online italiani è necessario aprire un conto ed effettuare un versamento per poter giocare. Il bingo online soldi veri, infatti, è la maniera più diffusa di giocare al bingo online in Italia e non si registrano, in questo senso, possibilità alternative. Si tratta anche di una questione legale, che non permette ai casino di far registrare minorenni e persone non identificate e di giocare a bingo senza deposito.

Diverso è il discorso legato alla possibilità di provare il bingo online con soldi veri in versione demo. Gran parte dei migliori operatori permettono, sui loro casino online, di effettuare delle prove per capire come si gioca a bingo, in maniera totalmente gratuita e senza rischiare di perdere denaro.

Come iniziare a giocare a bingo online con soldi veri?

Giocare a bingo online soldi veri è davvero semplicissimo, anche per gli utenti senza molta esperienza e alle prime armi. Vediamo quindi insieme in pochi semplici passaggi come iniziare.

Seleziona un casinò che permetta di giocare a bingo con soldi veri e che, soprattutto, sia in possesso di una licenza AAMS o meglio detto, di una licenza ADM. Attenzione: non tutti i casinò online offrono il bingo. Registra un nuovo conto sul casino online prescelto Effettua il primo deposito e ottieni un bonus di benvenuto. Nella scelta del casino online analizza le differenti opzioni promozionali disponibili per i nuovi utenti. Si tratta di un particolare che fa la differenza e che può permettere anche di raddoppiare l’ammontare iniziale. Vai alla sezione del bingo online con soldi veri del casinò online e seleziona una delle modalità di gioco a disposizione Controlla tutte le funzionalità offerte dalla piattaforma per la tombola online con soldi veri (altri nome con cui alcuni chiamano il bingo): interfaccia, alternative di gioco, opzioni varie. Bisogna conoscere a fondo il portale prima di puntare. Effettua la tua giocata, facendo attenzione, se stai utilizzando un bonus, a non dimenticare i cosiddetti requisiti di puntata.

Le app su cui giocare a bingo online soldi veri

La possibilità di giocare a bingo online con soldi veri oggi deve necessariamente passare anche dalla disponibilità dei portali a creare delle app di buon livello. Dei casino online che abbiamo menzionato, alcuni si distinguono per la qualità delle loro app mobili, che permettono di giocare al bingo online italiano anche attraverso il proprio telefono, tramite app.

Da quello che abbiamo potuto testare, la migliore app italiana per giocare a bingo online con soldi veri l’ha realizzata Snai. Disponibile sia per iOS che per Android, si tratta di una app veloce, dinamica, piena di funzionalità e facile da utilizzare: un must assoluto per chi ama il bingo soldi veri.

Le tipologie di gioco al Bingo e tutte le variazioni

Esistono diverse possibilità di giocare al bingo online con soldi veri, come abbiamo già visto brevemente poco sopra. Andiamo a vedere quali sono.

Bingo tradizionale – Il bingo tradizione è quello che si gioca con 75 numeri, online o nelle sale da gioco classiche.

Speed bingo – Una versione rapida del gioco, che viene sviluppata con 30 palline.

Pattern bingo – In questa tipologia di bingo, a 75 palline, le possibilità di combinazione vincente si moltiplicano.

Seasonal bingo o Bingo speciale – versioni speciali del gioco che possono essere personalizzate da ogni piattaforma.

Per ognuna di queste tipologie, abbiamo la possibilità di giocare a bingo online con soldi veri a 75 o 90 palline, con la change dei jackpot progressivi.

Giocare a bingo online soldi veri è legale?

Assolutamente sì. Il bingo online con soldi veri è perfettamente legale in Italia ed è autorizzato da ADM - AAMS, sotto rilascio di regolare licenza. Piattaforma come Eurobet, Tombola, Sisal, sono in possesso di permessi rilasciati dallo Stato Italiano e che garantiscono trasparenza e sicurezza per i giocatori. Le limitazioni di legge, com’è evidente e inevitabile, sono quelle del gioco responsabile e riguardano l’impegno, da parte dei portali, a redistribuire adeguatamente il denaro incassato, sotto forma di montepremi.

Vincere al bingo online con soldi veri: come fare?

Per vincere al bingo online italiano non ci sono delle regole precise, ma è possibile dare alcuni suggerimenti che possono tornare molto utili. Eccoli.

Controlla tutti i dettagli della proposta: RTP; jackpots; volatilità; Non prendere troppe cartelle allo stesso tempo; Quando possibile, utilizza i bonus, che sono molti, e risparmia il denaro del tuo conto; Scegli il bingo tradizionale, invece della versione veloce, se sei alle prime armi. Leggi le guide per giocare al bingo online prima di iniziare e utilizza le versioni demo, quando disponibili, per prendere dimestichezza. Piazza puntate basse all’inizio, così potrai capire meglio il gioco e senza preoccupazioni.

FAQ

È possibile giocare a bingo online senza registrazione e senza effettuare alcun deposito?

No, in Italia non è possibile, bisogna registrarsi ed effettuare un versamento. Vi è invece la possibilità, a volte, di testare il bingo in modalità demo.

Come posso giocare a bingo online?

Basta registrarsi su un portale, effettuare un versamento, scegliere la modalità di gioco preferita ed effettuare un puntata.

Quali sono le probabilità di vincere al bingo online?

Dipende dalla tipologia di bingo prescelta, di solito le piattaforme online, per il bingo, non scendono sotto il 90&.

Qual è la puntata minima in un bingo online?

La puntata minima equivale all’acquisto di una cartella che gravita, usualmente, intorno all’1,50 euro.

Come vincere al Bingo online con soldi veri?

Bisogna avere pazienza, studiare con calma il gioco, non essere frettolosi, scegliere un casino online con un buon bonus benvenuto e puntare.

Qual è il miglior casino di bingo online soldi veri in Italia?

Secondo le ricerche dei nostri esperti, Tombola è il miglior portale italiano su cui giocare al bingo online con soldi veri.

È legale giocare a bingo online con soldi veri in Italia?

Sì, è perfettamente legale, dietro autorizzazione delle autorità competenti, ADM AAMS in Italia.

Posso giocare a bingo online con soldi veri sul mio cellulare?

Certo, è possibile e alcuni casinò permettono anche di giocare attraverso la app: Snai, ha la migliore app in circolazione per il bingo digitale online.

Ci sono strategie o suggerimenti per aumentare le mie possibilità di vincere al bingo online con soldi veri?

Ce ne sono tanti, ma il più importante è di prendersi il proprio tempo e giocare con calma, per capire come funziona il bingo.