Bookmaker Italiani 2023 Migliori siti per Scommesse Sportive

Eccoci qui con la classifica sui migliori Bookmakers Italiani 2023. In Italia il mondo delle scommesse online è strettamente regolato dalle autorità. Tutti i bookmakers devono quindi essere in possesso di una licenza rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), l’autorità che regola il mercato. Si tratta di autorizzazioni fondamentali per rendere sicuro e trasparente il mondo delle scommesse e per assicurare ai giocatori sicurezza e gioco responsabile.

Nel nostro articolo presentiamo una lista dettagliata dei 10 migliori bookmakers italiani, tutti con licenza ufficiale rilasciata da AAMS (ora ADM). Per realizzare l’elenco dei bookmakers italiani abbiamo preso in considerazione elementi come reputazione, esperienza dell’utente, opzioni di gioco, promozioni e assistenza clienti. Vediamo quindi insieme quali sono i bookmakers più seri e affidabili in Italia nel 2023.

I 10 migliori bookmakers italiani: l’elenco 2023

Tutti vogliono scommettere, ma su quale piattaforma. In questa lista di bookmakers italiani lista siamo andati a cercare il meglio fra i bookmakers ADM (AAMS), quindi con autorizzazione ufficiale. Vediamo il nostro ranking.

I bonus di benvenuto e le promozioni sono un elemento cruciale per scegliere con quale dei migliori bookmakers italiani scommettere. I bookmakers italiani 2023 propongono offerte per i nuovi clienti che variano per entità e tipologia, ma tutte di alto livello. Per attivarne alcune è necessario un codice promozionale, che indichiamo di seguito. Altri bookmakers italiani in elenco preferiscono invece attivare la promo in automatico, al momento dell’iscrizione. Vediamo insieme tutte le info offerta.

I migliori bookmakers italiani: caratteristiche e punti di forza

Eurobet

Uno migliori bookmakers italiani per quanto riguarda il numero di eventi a disposizione dei giocatori.

Bonus scommesse di 5 euro + fino ad un massimo di 300 euro.

Scommesse sportive, scommesse live, ippica, slot machine, bingo, lotterie e molto altro.

Sisal

Nel confronto quote bookmakers italiani, resta una delle piattaforme top in assoluto.

Bonus benvenuto fino a 550 euro.

Non solo scommesse sportive, ma anche un casinò attrezzatissimo con poker, giochi da tavolo e slot.

Snai

In alto nella classifica bookmakers italiani grazie a un sito graficamente ben sviluppato e a un’offerta scommesse completa.

Bonus di benvenuto da 5 euro, più un massimo di 300 euro sul primo deposito.

Tantissimi eventi sul fronte delle scommesse sportive, ma anche una vasta gamma di scelte per chi ama dilettarsi nel mondo dei casino online.

William Hill

Fra i più antichi allibratori d’Europa, di diritto nella lista dei migliori bookmakers italiani 2023.

Un triplo bonus di benvenuto da 125 euro complessivi.

Sezione live, tante partite in streaming, opzioni cashback attiva e un’area casinò ben strutturata.

Goldbet

Nell’elenco bookmakers italiani si distingue per la qualità della sua app mobile e un servizio di assistenza clienti molto reattivo.

Bonus benvenuto fino a 505 euro per le scommesse sportive.

Un live betting amplissimo, più di 1200 slot e una corposa sezione dedicata alle lotterie completano l’offerta.

Bwin

Operatore storico, impossibile escluderlo dai bookmakers italiani 2023 più importanti: nessuno propone una sezione streaming così curata.

Bonus fino a 260 per chi scommette sullo sport.

I live casino, con game show e centinaia di slot, sono il fiore all’occhiello per la parte non sportiva. Inoltre, tantissime promozioni.

LeoVegas

Fra i bookmakers AAMS che mette a disposizione il maggior numero di eventi sui quali è possibile scomettere.

Bonus di benvenuto del 50% sul primo deposito, fino a 200 euro.

Straordinaria selezione di slot, classiche e con jackpot, casinò live e promozioni sempre affascinanti.

NetBet

Una veste graficamente molto curata e un approccio giornalistico nella sezione blog, uno dei pochi fra tutti i bookmakers italiani.

Bonus per i nuovi clienti fino a 50 euro sul primo deposito.

Tanti giochi da tavolo, una bella sezione live e un servizio di assistenza clienti operativo via chat, telefono e email.

BetWay

Piattaforma fortissima sul live streaming, con la trasmissione di tanti eventi e una sezione multilive all’avanguardia.

Bonus di benvenuto fino a 50 euro.

Rimborsi cashback sulle giocate multiple fino a 25 euro, tornei e un’area casinò molto ben costruita.

Unibet

Fra i bookmakers italiani 2023, uno dei più attrezzati per quanto riguarda il numero di partite di calcio disponibili per le scommesse.

Bonus di 10 euro per i nuovi iscritti.

Tavoli live, blackjack, poker e molto altro nella sezione casinò, anche via app.

Che cos’è l’AAMS?

L’AAMS, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è l’autorità che vigila sulle licenze dei portali di scommesse in Italia. Oggi opera sotto l’egida di ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ed è fondamentale per garantire la trasparenza e la sicurezza nel settore del gioco online.

Nel nostro elenco dei migliori bookmakers italiani 2023 abbiamo inserito, com’è ovvio, solo operatori in possesso di regolare licenza. Come verificare se uno portale può essere annoverato fra i bookmakers AAMS? Facile, basta visitare il sito dell’agenzia e consultare l’elenco degli operatori autorizzati.

La lista di tutti i bookmaker italiani legali

Dove si può trovare, quindi, un elenco dei bookmakers italiani autorizzati con licenza? Eccolo qui, direttamente dal sito ufficiale del governo italiano:

Concessionari autorizzati al gioco a distanza

Fra i bookmakers italiani 2023 più noti e importanti in possesso di una licenza di gioco AAMS ne abbiamo selezionati venti. Questi bookmakers AAMS si contraddistinguono per l’attenzione dedicata alla sicurezza dei giocatori. Chiaramente, ognuno di questi operatori ha punti forti e punti deboli, e il nostro consiglio è quello di studiarli con grande precisione prima di cominciare a giocare.

LeoVegas - Fino a 200€ Eurobet - Fino a 305€ Bwin - Fino a 260€ + 30 Free Spin Sisal - Fino a 550€ Snai - Fino a 305€ Betfair - Bonus Multipla GiocodiGitale - 5€ + 5€ Bingo Betway - Fino a 50€ William Hill - Fino a 125€ Unibet - 10€ + 25 Free Spin 888 - Fino a 25€ + 5€ Casino bonus NetBet - Fino a 50€ Newgioco - Fino a 100€ Betaland - Fino a 100€ Stanleybet - 10€ in freebet senza deposito Admiralbet - 40€ + 50 free spin senza deposito Betflag - Fino a 1000€ Fastbet - Fino a 500€ Lottomatica - Fino a 260€ Goldbet - Fino a 505€

I bookmakers italiani 2023 con le migliori quote scommesse

Che cos’è il payout? Nel confronto quote bookmakers italiano è un elemento fondamentale. Si tratta infatti del rapporto fra la probabilità di vittoria di una scommessa e quota fornita dal bookmaker per un determinato evento. Un bookmaker che si rispetti deve mantenere un payout sopra il 90%, considerando che, in generale, i migliori bookmakers italiano hanno un payout scommesse che va dal’98.5% e il 90%.

Questi sono i tre bookmakers italiani 2023 con le migliori quote sul mercato.

William Hill 96,3%

Unibet 96,1%

Eurobet 93,2%

Come scegliere fra tutti i bookmakers italiani quello che fa per noi

Per prima cosa, bisogna sempre dare un’occhiata alle classifiche stilate dagli esperti. A partire dal nostro ranking, è facile definire una top 3 di partenza. Serve però anche dell’altro.

Termini e condizioni proposte dalla piattaforme vanno lette sempre con attenzione. Gran parte delle volte, infatti, nascondono insidie e cavilli che a prima vista non sembrano importanti, ma che fanno la differenza.

Di norma, è sempre bene, in ogni caso, scegliere, nel confronto quote bookmakers italiani, quelli con i payout più alti.

Vale la pena, inoltre fare una piccola ricerca e verificare i punteggi lasciati dagli utenti sulle app dei diversi operatori negli store Google Play e Apple.

Infine, verificare il numero di eventi in streaming, la sezioni dedicata al casinò, i metodi di pagamento e l’assistenza clienti. Sono tutti particolari importanti per scegliere, fra i migliori bookmakers italiani, quello che fa più al nostro caso.

Meglio giocare con uno o con più bookmakers?



Sempre meglio poter giocare su più tavoli, confrontando quote, eventi e promozioni. Il suggerimento è quindi quello di aprire conti sulle piattaforme di più operatori. In questo modo è possibile provare sempre nuove proposte e approfittare dei bonus messi a disposizione.





FAQ

Quali sono i migliori bookmakers italiani del 2023?

I dieci migliori bookmaker italiani del 2023 soni Eurobet, Sisal, Snai, WilliamHill, Goldbet, Bwin, LeoVegas, NetBet, BetWay, Unibet. Si distinguono, nel panorama delle scommesse online in Italia, per varietà degli eventi proposti, funzionalità delle app, offerta complessiva e dettagli di sicurezza.

Quali sono i criteri per valutare un buon bookmaker italiano?

Bisogna concentrarsi su alcune caratteristiche fondamentali. I migliori bookmakers italiani possono essere considerati tali quando hanno payout oltre il 90%. Ancora, il bonus di benvenuto è un criterio decisivo, così come la possibilità di utilizzare una app mobile per scommettere. Sicurezza, assistenza clienti e metodi di pagamento chiudono il cerchio.

Cosa significa AAMS e qual è il suo ruolo nel settore dei bookmakers italiani?

AAMS significa Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed è l’ente che fino al 2012 regolava il mercato del gioco online in Italia. Oggi l’ente è stato assorbito da ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come posso verificare se un bookmaker italiano è autorizzato e affidabile?

Basta collegarsi online sulla pagina ufficiale di AAMS ed ADM e verificare che l’operatore sia un bookmaker AAMS, dunque in possesso di regolare autorizzazione di gioco.

Quali sono i bonus di benvenuto offerti dai bookmakers italiani?

Le tipologie di bonus di benvenuto proposte dai bookmakers italiani si differenziano, prima di tutto, in due categorie: senza deposito e con deposito. Nel primo caso, le piattaforme offrono un premio in denaro a prescindere dalla prima ricarica del conto. Nel secondo, invece, il bonus viene legato al primo versamento, in forma che è di solito percentuale. Ad esempio, il 50% sulla prima ricarica.

Quali sono le principali differenze tra i bookmakers italiani in termini di quote e offerte?

Ogni piattaforma gioca la sua partita. In linea di massima i migliori bookmakers italiani, per quanto riguarda le quote, sono William Hill, Eurobet ed Unibet, che offrono payout ben oltre il 90%. Sulle offerte, invece, occhio a Snai, Bwin e Goldbet.

Quali sport e eventi sono coperti dai bookmakers italiani?

Il calcio ovviamente la fa da padrone, ma attenzione: i bookmakers italiani 2023 si distinguono per la varietà della loro proposta. Rugby, tennis, pallavolo, basket, sono solo alcune delle discipline proposte, con campionati da ogni parte del mondo.

Quali sono le misure di sicurezza adottate dai bookmakers italiani per proteggere i dati personali e finanziari?

Tutti i bookmakers italiani di alto livello utilizzano protocolli di sicurezza criptati per gestire la trasmissione dei dati personali. Il sistema metodo di crittografia SSL è uno strumento che rende i dati irraggiungibili da terzi. In questo modo, i clienti sono al sicuro da qualsiasi tentativo di appropriazione esterna portato da parte di hacker.