Bonus Senza Deposito Scommesse 2023 Italia

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio come funzionano i Bonus senza deposito scommesse, quali sono i parametri per ottenere la promozione, le condizioni principali da rispettare e tanto altro.

Non appena arriverai alla fine del nostro approfondimento, quindi, conoscerai tutte le informazioni necessarie per potersi muovere senza problemi nel settore. È fondamentale saperlo fare visto che i bonus senza deposito sport garantiscono somme di denaro senza sforzo da poter utilizzare per le proprie puntate online.

Lista Siti con Bonus Senza Deposito Scommesse 2023

Bonus Senza Deposito Scommesse Termini e Condizioni

Dopo aver visto nella precedente tabella quali sono i principali bonus senza deposito 2023, andiamo nel dettaglio e vediamo come funzionano.

Bonus Snai Senza deposito

Una volta completata la registrazione e l’invio del proprio documento d’identità, si riceveranno 15€ di credito extra. I primi 5€ sono disponibili per le scommesse mentre la restante parte utilizzabile nella sezione Casinò Blu del sito e le slot Rosa.

I requisiti di scommessa previsti sono pari a 10x, e bisogna soddisfare questo parametro entro 24 ore. Attenzione, però, perché non tutti i giochi contribuiscono in egual maniera. Ad esempio, i giochi live dealer non partecipano affatto, mentre le slot senza jackpot, sono valide al 100%.

Novibet Bonus Senza Deposito 20€



Questo bookmaker prevede un bonus senza deposito immediato pari a 20€ a patto che durante la fase di registrazione sul sito si inserisca il codice promozionale BET20.

Il credito verrà erogato sotto forma di Fun Bonus e per tramutarlo in Real bisogna giocarlo tre volte su scommesse con quota pari o superiore a 2. Una volta diventato Real, poi, dovrai puntarlo entro cinque giorni una volta per intero su multiple di almeno tre eventi e in cui ogni quota sia di almeno 1,50.





EfBet: 5€ Gratis

Il bookmaker, una volta sottoscritto un nuovo contratto di gioco e convalidato il documento d’identità, offre un bonus senza deposito scommesse pari a 5€.

Il credito ha una durata di sette giorni e i requisiti di scommessa previsti sono pari a 2x. La somma di denaro ottenuta può essere utilizzata solo su determinate puntate. Parliamo di scommesse live o pre-match, singole o multiple, a patto che la quota minima sia pari o superiore a 2.

AdmiralBet: Credito Extra e Giri Gratis

In questo caso parliamo di un Bonus benvenuto senza deposito Casinò visto che sia i 40€ che i giri gratuiti sono da utilizzare in questa parte del sito. In particolare, con il credito extra potrai provare ogni gioco e tutte le slot.

I free spin, invece, sono dedicati esclusivamente alla famosissima slot machine Book of Ra Deluxe e hanno un valore di 10 centesimi. I requisiti di scommessa previsti, invece, sono fissati a 100x.

30 Free Spin con Eurobet

Questo bookmaker e casino online prevede una maxi bonus registrazione suddiviso in più parti: una di queste è senza deposito e consente di ricevere 30 free spin per giocare alla slot Blue Wizard. Per riceverli, entra nella slot e attiva il bonus gratis. Saranno attivi per dieci giorni, hanno un valore di 10 centesimi e le eventuali vincite ottenute prevedono un requisito di scommessa pari a 35x.

LeoVegas: 50 Giri Omaggio



Iscrivendoti su LeoVegas e sfruttando il bonus di benvenuto riservato al casinò, riceverai subito 50 giri gratuiti. Questi, però, potranno essere utilizzati esclusivamente per la slot machine Book of Dead.

Attenzione, perché 10 giri saranno erogati subito dopo l’iscrizione, mentre gli altro 40 solo dopo la convalida del conto gioco. Hanno un valore di 10 centesimi, e le eventuali vincite ottenute saranno sotto forma di bonus Real che prevede un requisito di scommessa pari a 1x.





Cos'è il Bonus Senza Deposito Sport

Quando parliamo di un bonus senza deposito sport, semplicemente ci riferiamo a un’offerta che non prevede in alcun modo un esborso economico, seppur minimo, per riceverlo e che è dedicato esclusivamente alla sezione scommesse.

Ad esempio, un bonus con free spin non è Sport, ma ovviamente Casinò, visto che può essere utilizzato solo in quella specifica sezione.

Il bonus senza deposito scommesse, invece, prevede credito extra che può essere utilizzato per puntare online. Sappi, però, che anche questa tipologia di bonus ha determinate condizioni che devi assolutamente conoscere e rispettare. Tra le più importanti abbiamo la durata del bonus, le quote minime che devono avere gli eventi, la possibilità di puntata in singola o in multipla o su eventi pre-match o live.

Insomma, prima di iscriverti per ricevere il credito extra, ricorda sempre di leggere con attenzione la pagina dedicata ai Termini e Condizioni.

Tipologie di Bonus Senza Deposito

Prima di passare a ottenere un bonus, devi conoscere quali sono le principali tipologie disponibili sul mercato e trovare la migliore per te.

Bonus Registrazione: è la modalità tipica. Ricevi i vantaggi non appena effettuata la registrazione sul bookmaker o casinò che hai scelto.

Bonus Convalida Conto Gioco: altra popolare modalità. I premi in questo si ottengono dopo la convalida del conto gioco.

Fun Bonus: il credito che ricevi sotto forma di Fun Bonus non è prelevabile e bisogna soddisfare dei requisiti di scommessa per farlo poi diventare Real . Tieni presente che non è ancora prelevabile, ma lo saranno le eventuali vincite che otterrai.

Bonus Senza Deposito Casino: la differenza rispetto al bonus per le scommesse è che in questo caso ricevi credito da utilizzare nelle sezioni del casinò. In alternativa, si tratta direttamente di giri gratuiti per slot machine online.

Freebet senza Deposito: sono somme di denaro vincolate al betting. Ad esempio, ricevi 5€ in free bet che dovrai puntare su un'unica scommessa.

Come Ottenere il Bonus Senza Deposito - Guida Passo dopo Passo

In questo paragrafo vogliamo parlarti di come fare per ottenere un Bonus senza deposito scommesse di benvenuto in maniera corretta. Naturalmente, parliamo in linea generale visto che ogni bookmaker potrebbe prevedere delle situazioni diverse ma, solitamente, la procedura da seguire è sempre lo stessa.

Il primo passo è scegliere il bonus registrazione che si preferisce. Nel prossimo paragrafo analizzeremo nel dettaglio gli aspetti più importanti che dovrebbero sempre essere presi in esame prima di procedere all’iscrizione. Una volta scelto il Bonus senza deposito scommesse sportive che vuoi ricevere, vai sul sito del bookie e clicca sul tasto che trovi in alto a destra. Solitamente è "Registrati" o "iscriviti". Completa tutte le varie sezioni inserendo i tuoi dati personali, di residenza, scegliendo username e password e così via. Dovrai anche aggiungere i dati di un documento d'identità, anche se i bonus senza deposito scommesse 2023 richiedono anche la convalida del conto di cui parleremo a breve. Infine, conferma la volontà di registrarti e poi clicca sul link che nel frattempo avrai ricevuto all’indirizzo di posta elettronica inserito durante la registrazione.

Come accennato, molti bonus senza deposito scommesse 2023 richiedono la convalida del conto.

In poche parole, dovrai inviare una foto o una scannerizzazione del tuo documento. Puoi scegliere tra patente, carta d’identità e passaporto.

Prima di inviare, però, assicurati che il documento che hai scelto non sia scaduto o prossimo alla scadenza, e verifica che tutti i dati siano leggibili in maniera chiara. Gli operatori predisposti al controllo, infatti, potrebbero non accettare foto sbiadite.

Condizioni Importanti per i Bonus Senza Deposito

Se stai pensando di richiedere un bonus senza deposito scommesse, ma ciò vale anche per le offerte relative al casinò, allora presta attenzione a questo paragrafo. Prima di passare alla registrazione, infatti, ci sono diversi elementi che devi assolutamente conoscere e che potrebbero farti cambiare idea o confermare. Ecco i principali:

Requisiti di scommessa: è un elemento fondamentale e serve a capire quante volte devi giocare un importo prima di poter passare al prelievo. Nel caso dei Bonus scommesse senza deposito, si riferisce al numero di volte per cui devi puntare con soldi veri una cifra pari alle eventuali vincite ottenute. Se non soddisfi questa regola, non potrai prelevare le somme che hai conquistato giocando con il bonus.

Limiti di tempo: ci sono due tipologie che devi controllare. La prima è quanto tempo resta sul conto il bonus. La Seconda, invece, si riferisce al lasso di tempo che hai per soddisfare i requisiti di scommessa.

Requisiti della registrazione: in molti casi non potrai ricevere alcun bonus senza deposito se in passato hai già avuto un contratto con quel concessionario. Questo vale anche se lo hai chiuso da tempo. Inoltre, solitamente solo un componente per ogni nucleo familiare potrà ambire al bonus gratis.

Verifica del conto: di questo ne abbiamo già parlato in precedenza. In pratica, dovrai convalidare il tuo conto inviando una copia del documento d'identità.

Condizioni del prelievo: alcuni bonus senza deposito scommesse 2023 prevedono un limite massimo di vincite. Oltre quella cifra, quindi, non potrai andare, anche se ottieni un jackpot.

Pro e Contro dei Bonus Senza Deposito

Nei precedenti paragrafi abbiamo cercato di analizzare nel dettaglio tutte le caratteristiche più interessanti dei bonus senza deposito, scoprendone caratteristiche e condizioni. Ora, quindi, è arrivato il momento di riepilogare quanto detto fino a ora e vedere quali sono i punti di forza e gli aspetti negativi da tenere sempre in considerazione.

Vantaggi

Giocare Gratis: naturalmente, questo è il primo e più importante punto di forza dei bonus senza deposito. Grazie al credito extra, o eventualmente i free spin, infatti, si potrà ambire a una vincita reale pur non spendendo il tuo denaro. Inoltre, può utilizzare le freebet per qualche puntata più azzardata che, giustamente, non faresti se dovessi utilizzare il tuo denaro.

Scoprire il Sito e i Giochi: il bonus, poi, oltre a farti giocare gratis, permette anche di scoprire determinate caratteristiche della piattaforma, come la grafica, la velocità e il funzionamento per piazzare una puntata.

Modalità di Ricevimento: ricevere un bonus senza deposito scommesse è davvero molto semplice. Basta, infatti, iscriversi sul bookmaker e convalidare il conto. Entrambe, sono operazioni che avresti comunque dovuto fare per iniziare a puntare.

Contro

Non sempre disponibili: un neo di questa tipologia di offerta, sempre molto ricercata, è che non tutti i bookmaker e casinò ne hanno una. Quando la si trova, però, è sempre un piacere.

Occhio ai requisiti di scommessa: prima di passare alla registrazione in un sito per ottenere il bonus senza deposito, ricorda di controllare quali sono i Termini e Condizioni previsti. Solo in questo modo, infatti, eviterai problemi e delusioni.

Domande Frequenti su Bonus Senza Deposito

Posso Ottenere Bonus Scommesse Senza Deposito Se Ho un Account Esistente sul Bookmaker?

Solitamente, i Bonus senza deposito scommesse sono disponibili solo per i giocatori che si iscrivono per la prima volta sul sito. Questa, però, non è una regola ferrea e di tanto in tanto alcuni bookmaker potrebbero proporre bonus benvenuto senza deposito anche a chi, magari, ha già un account. Una tipica occasione è il lancio di una nuova app.

Cos'è un Requisito di Puntata?



Quando parliamo di requisito di scommessa (o turnover) intendiamo il numero di volte per cui devi giocare l'importo ottenuto sotto forma di bonus, ma con soldi veri. Per essere più chiari, se un bonus ha un requisito di scommessa pari a 30x e ricevi 10€, per soddisfare tale condizioni dovrai puntare 300€ con soldi veri.





Cos'è Bonus Senza Deposito?

È una promozione che, come puoi immaginare, permette di ottenere un premio. Solitamente sono freebet senza deposito o free spin per le slot, che si ricevono dopo aver completato la registrazione, oppure la convalida del conto gioco.

Qual è Il Miglior Bonus Italiano Senza Deposito per le Scommesse Sportive?

Dare una risposta a tale quesito è difficile, visto che ogni bonus prevede cifre e, soprattutto, condizioni differenti. Di certo, però, Novibet e Snai hanno un bonus molto interessante, soprattutto se ci riferiamo alle scommesse sportive.

Quali Siti Web Offrono Bonus di Registrazione Senza Deposito?

i Bonus senza deposito scommesse non siano proprio la tipologia più frequente, ci sono comunque una serie di bookmaker casinò che la prevedono. Tra questi possiamo citare Snai, Novibet, EfBet, LeoVegas e AdmiralBet.

Come Funziona il Bonus Senza Deposito?

Dipende solitamente dal tipo di promozione che si ottiene. In linea generale, comunque, si tratta di un bonus che permette di ricevere credito extra gratuito, quindi senza depositare. Potrai utilizzarlo per le tue scommesse, anche se solitamente ci sono delle condizioni da dover rispettare e dei requisiti di scommessa da dover soddisfare per il prelievo delle eventuali vincite.