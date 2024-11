Torna Guida dopo lo 0-0 con la Juventus. Arbitrò il 2-1 dell'Atalanta sulla Roma nella scorsa stagione

Toccherà a Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata, la sfida tra Roma e Atalanta, in programma lunedì alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Sarà la 34esima sfida dei giallorossi diretta dall'arbitro che quest'anno ha già avuto il fischietto in Juventus-Roma, terminata 0-0 alla 3a giornata. In totale il bilancio racconta di 11 vittorie della Roma con Guida, l'ultima nel derby della scorsa stagione: 1-0 firmato Mancini. 9 pareggi e 13 sconfitte completano il quadro, con 6 delle ultime 10 sfide arbitrate che hanno portato a un ko della Roma.

Tre volte Guida si è ritrovato a centrocampo con Roma e Atalanta: due vittorie dei nerazzurri, negli ultimi due precedenti, e una vittoria romanista, nel 2014. L'ultimo confronto è nella passata stagione (2-1 a maggio al 'Gewiss Stadium'), stesso risultato, ma all'Olimpico, nella vittoria dell'Atalanta del 2018.

Con l'Atalanta, in 27 precedenti, il bilancio è in perfetto equilibrio con 9 successi dei nerazzurri, 9 pareggi e altrettante sconfitte. Con Guida, tra l'altro, l'Atalanta non perde da 8 anni e mezzo, proprio all'Olimpico: 2-0 per la Lazio. Da quella sconfitta, altri 13 precedenti fatti di 6 vittorie e 7 pareggi.

