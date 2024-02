Pellegrini supera Dzeko come assist man (45). Solo Totti e De Rossi più in alto

Protagonista (anche) nel match contro il Cagliari, capitan Lorenzo Pellegrini ieri ha raggiunto un altro importante traguardo: con lo splendido assist in due tocchi per Dybala ha raggiunto quota 45, superando Edin Dzeko, vecchio compagno di squadra di Lorenzo, fermo a quota 44 con la maglia giallorossa. Meglio del numero 7 hanno fatto soltanto l'attuale allenatore della Roma Daniele De Rossi, a quota 53, e ovviamente Francesco Totti, primissimo in classifica con l'inarrivabile score di 153. Il dato è da intendersi per tutte le competizioni, non solo in Serie A. Per quanto riguarda il numero dei gol segnati, invece, la strada da percorrere per raggiungere la top 20 dei marcatori romanisti all time è lontana 7 gol: Pellegrini ha raggiunto quota 48 (superato Bruno Conti) e ha messo nel mirino Galli e Rizzitelli a 55.

(dati fbref.com)

MV