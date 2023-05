Torna Chiffi dopo le polemiche di Roma-Atalanta e l'espulsione a Mourinho: "Se il giocatore non cade non è mai rigore". Con lui 4 vittorie e 4 sconfitte in 8 gare per i giallorossi

Sarà Daniele Chiffi l'arbitro di Monza-Roma, sfida valida per la trentatreesima giornata di campionato e in programma domani alle ore 21. I giallorossi ritroveranno il trentottenne dopo Roma-Atalanta, partita terminata 0-1 in favore dei bergamaschi e culminata anche con l'espulsione di José Mourinho per proteste. "Il rigore su Zaniolo nel primo tempo è chiarissimo - disse lo Special One nel postpartita -. Io ho cercato di parlare con Chiffi dopo la partita. Lui mi ha detto che non è mai rigore se il giocatore non si butta e quindi dato che voglio essere il miglior allenatore devo cambiare il discorso con i miei giocatori, devo dire loro che si devono buttare perché sennò non dà il rigore. Gli ho chiesto di dirmi se non avesse dato rigore perché il calciatore era rimasto in piedi, ma lui non mi ha risposto in modo obiettivo. Per me non ci sono interpretazioni, è rigore: cerca di dare continuità all’azione, ma non riesce a farlo perché Demiral commette fallo. Non c’è storia. Se bisogna fare il pagliaccio, che ne abbiamo tanti in questo campionato, e la piscina, io devo cambiare discorso da allenatore”. Il tecnico fu espulso perché entrò in campo per prendersela con Hateboer, il quale aveva tirato nel rettangolo di gioco un secondo pallone per perdere tempo, e successivamente rivolse un’espressione offensiva nei confronti del direttore di gara.

Chiffi arbitrò anche Milan-Roma (3-1 per i rossoneri) della passata stagione, in cui decise di estrarre due cartellini rossi nei confronti di Rick Karsdorp e Gianluca Mancini e di assegnare due rigori per i padroni di casa. Questo il bilancio generale di Chiffi con i giallorossi: 4 vittorie e 4 sconfitte in 8 gare.

Sono tre, invece, i precedenti con il Monza, ma solamente uno in Serie A (Monza-Sampdoria 2-2). I brianzoli non hanno mai vinto con Chiffi, infatti hanno ottenuto 1 pareggio e 2 sconfitte.

LR24