Ancora Taylor in un match di ritorno dei quarti di Europa League: arbitrò Roma-Ajax, ma i giallorossi con lui non hanno mai vinto. Difficile il rapporto tra il direttore di gara e Mourinho

Roma-Feyenoord, match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma giovedì alle ore 21, sarà diretto dall'esperto arbitro Anthony Taylor. L'ultima volta che i giallorossi incontrarono il direttore di gara inglese fu in occasione di Roma-Ajax del 2021, un'altra partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League. I capitolini pareggiarono 1-1, ma in virtù dell'1-2 dell'andata ottennero l'accesso alla semifinale. Sono tre i precedenti totali e la Roma non ha mai vinto con lui, collezionando 2 sconfitte e un pareggio: Lione-Roma 4-2 (andata ottavi di Europa League 2016/17), Viktoria Plzen-Roma 2-1 (fase a gironi Champions League 2018/2019) e Roma-Ajax 1-1 (ritorno quarti di Europa League, 2020/21).

Un solo precedente, ma positivo, con il Feyenoord: vittoria per 3-1 contro il Partizan Belgrado nel match valido il ritorno degli ottavi di finale della Conference League 2021/22.

Della scelta non sarà molto contento José Mourinho, il quale conosce bene Taylor e lo ha incontrato più volte in Premier League. Il primo episodio risale al 2014, quando l'arbitro negò un clamoroso rigore al Chelsea allenato dallo Special One contro il Southampton. Al termine della partita, conclusasi 1-1, il direttore di gara riconobbe l'errore e si scusò con il lusitano. "Penso che sia uno scandalo perché non è un rigore piccolo, ma un rigore come il Big Ben - affermò Mourinho nel postpartita -. Negli altri Paesi dove ho lavorato, il giorno dopo, sui media, se ne sarebbe parlato tantissimo perché si tratta di uno scandalo”.

In un'altra occasione il tecnico portoghese fu anche multato dalla FA con un'ammenda da 50mila sterline per aver criticato la designazione dell'arbitro in vista di Liverpool-Manchester United del 2016: "È un ottimo arbitro, ma penso che qualcuno intenzionalmente stia esercitando una tale pressione su di lui che sento che sarà difficile per Taylor avere una prestazione molto buona".

