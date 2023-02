Lecce-Roma, Mourinho cerca continuità: terza volta in stagione in cui schiera la stessa formazione della giornata precedente

LAROMA24.IT - José Mourinho punta sulla continuità. Nella partita odierna contro il Lecce il tecnico giallorosso ha scelto di far partire dal primo minuto gli stessi undici calciatori che sono scesi inizialmente in campo nella giornata precedente contro l'Empoli: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

I PRECEDENTI IN STAGIONE IN SERIE A

Una decisione abbastanza insolita per lo Special One, il quale ha quasi sempre cambiato gli interpreti iniziali sia per necessità sia per prove tattiche. Prendendo in considerazione le partite di questa stagione in Serie A, la Roma ha cominciato due gare consecutive con la stessa formazione in solamente due occasioni: la prima volta accadde all'esordio in campionato (contro la Salernitana) e alla seconda giornata (contro la Cremonese) e si ripeté anche alla dodicesima e alla tredicesima partita. Dopo aver vinto 1-3 in casa dell'Hellas Verona, Mourinho decise di riconfermare quella formazione anche nel derby contro la Lazio.

1a giornata, Salernitana 0-1 Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

2a giornata, Roma 1-0 Cremonese: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.

12a giornata, Hellas Verona 1-3 Lazio: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

13a giornata, Roma 0-1 Lazio: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham.

21a giornata, Roma 2-0 Empoli: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

22a giornata, Lecce-Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

EP