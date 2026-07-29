Ufficiale: Della Rocca ceduto a titolo definitivo all'Avellino

Si aspettava solamente l'ufficialità ed è arrivata. La Roma cede a titolo definitivo all'Avellino il classe 2006 Mattia Della Rocca. Il centrocampista, che ha esordito con la maglia giallorossa nella stagione 2025-2026, si è legato con il club campano con un contratto fino al 2029 con opzione per un ulteriore anno. Ecco il comunicato del club biancoverde:

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato il calciatore Mattia Della Rocca. Nato a Roma il 13 gennaio 2006 il centrocampista laziale ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029, con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione sportiva al verificarsi di determinate condizioni.

Della Rocca ha avviato il suo percorso da calciatore nelle giovanili della Roma. Con le formazioni under 17, under 18 e primavera in totale ha collezionato 124 presenze mettendo a segno 35 gol e fornendo 15 assist ai propri compagni di squadra.

Benvenuto in Irpinia Mattia!

(usavellino1912.com)