News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Pellegrini, l'infortunio è un rebus: il centrocampista vola in Finlandia per un controllo

Altre
di Fabio D'Ascanio
mercoledì, 29 luglio 2026 alle 9:34
pellegrini 4
Aggiungi come fonte preferita su Google
Lorenzo Pellegrini aspetta di tornare ad allenarsi sotto la guida di Gian Piero Gasperini. L'ex capitano giallorosso non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la Roma. Il tecnico, ma anche alcuni senatori come Cristante e Svilar, hanno confermato come il gruppo lo stia aspettando, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. A condizionare la situazione è soprattutto la sua condizione fisica. Il centrocampista, infatti, ha subito una ricaduta a maggio quando ha provato a forzare il recupero dall'infortunio in vista del derby contro la Lazio. 
Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, Pellegrini è volato in Finlandia per un ulteriore controllo effettuato dal dottor Lempainen, lo stesso che lo aveva operato nel 2025 dopo la lesione al tendine del retto femorale della coscia destra. Il calciatore è stato sottoposto anche a un intervento di pulizia della vecchia cicatrice. Il classe 1996 sarebbe comunque pronto per l'inizio della stagione, ma il tempo scorre e non ha ancora iniziato ad allenarsi con i compagni. 
(corsera) 

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

Fofana

Calciomercato Roma: per l'attacco piace molto Fofana. Il Lione chiede 40 milioni di euro

lug 29, 10:17

La Roma guarda con molta attenzione il mercato internazionale per cercare dei rinforzi importanti nel reparto offensivo. Gian Piero Gasperini ha chiesto almeno due ali e il ds Tony D'Amico è al lavoro...

malick fofana

Roma, due esterni per Gasp: si cercano Fofana e Bahoya

lug 29, 10:05

LEGGO (F. BALZANI) - Nel giorno dell'annuncio di Castro, la Roma si rimette a caccia di ali. Sì, avete letto bene, al plurale. Perché l'intenzione di D'Amico è di portare due esterni offensivi a Gaspe...

curva sud roma inter

Roma, conclusa la campagna abbonamenti. Il messaggio del club: "Grazie a tutti, ci vediamo allo stadio"

lug 29, 9:50

Un amore senza fine, semplicemente inesauribile. Il tifo giallorosso si conferma ancora una volta colmo di passione: in appena venti giorni è stata raggiunta la quota di 40mila abbonamenti per la stag...

NOTIZIE POPOLARI
Fresneda

Calciomercato Roma, Fresneda nella lista per la fascia: contatti con Sporting ed entourage, la valutazione del club si attesta sui 15 milioni più bonus

lug 28, 13:51
dovbyk cannes

Retroscena Dovbyk: contatto tra i sanitari di Roma e Bologna in merito alle condizioni dell'attaccante

lug 28, 11:02
soulé cannes

Calciomercato Roma: Soulé proposto al Milan. Il club rossonero apprezza l'argentino

lug 28, 13:26
dovbyk cannes

Dovbyk-Bologna, le cifre dell'affare: prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto tra i 18 e i 20

lug 28, 12:05
lotito

Lazio, il nuovo sponsor Polymarket oscurato in Italia: il club toglie ogni riferimento dal proprio sito

lug 28, 11:52
images (34)

Calciomercato Roma: la richiesta del Betis per Ezzalzouli è di oltre 40 milioni

lug 28, 23:12
VAI AL CANALE
Foto
L'arrivo di Castro a Roma 27.07.2026

L'arrivo di Castro a Roma 27.07.2026

Amichevoli: Cannes-Roma 3-3 26.07.2026

Amichevoli: Cannes-Roma 3-3 26.07.2026

Loading