Pellegrini, l'infortunio è un rebus: il centrocampista vola in Finlandia per un controllo

Lorenzo Pellegrini aspetta di tornare ad allenarsi sotto la guida di Gian Piero Gasperini. L'ex capitano giallorosso non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la Roma. Il tecnico, ma anche alcuni senatori come Cristante e Svilar, hanno confermato come il gruppo lo stia aspettando, ma la fumata bianca non è ancora arrivata. A condizionare la situazione è soprattutto la sua condizione fisica. Il centrocampista, infatti, ha subito una ricaduta a maggio quando ha provato a forzare il recupero dall'infortunio in vista del derby contro la Lazio.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, Pellegrini è volato in Finlandia per un ulteriore controllo effettuato dal dottor Lempainen, lo stesso che lo aveva operato nel 2025 dopo la lesione al tendine del retto femorale della coscia destra. Il calciatore è stato sottoposto anche a un intervento di pulizia della vecchia cicatrice. Il classe 1996 sarebbe comunque pronto per l'inizio della stagione, ma il tempo scorre e non ha ancora iniziato ad allenarsi con i compagni.

(corsera)