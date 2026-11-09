La Roma tra Parigi, Sporting e derby in un dicembre di fuoco

Dopo la trasferta di Parigi del 25 novembre, la Roma di Gian Piero Gasperini entra nel tratto più denso della stagione: cinque sfide che vanno dalla doppia trasferta inglese e francese fino al derby e alle ultime due giornate di fase campionato a gennaio. Il calendario incrocia Champions League e Serie A in poche settimane, con l'ottavo turno europeo in programma il 27 gennaio all'Olimpico. Ecco come si articola il percorso, data per data.

Bookmaker con concessione ADM e un calendario fitto

Prima di entrare nel merito delle partite, vale la pena inquadrare il contesto in cui questo tipo di calendario viene seguito dai tifosi italiani. Il mercato delle scommesse sportive in Italia è regolato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'autorità che rilascia le licenze e vigila sul comparto: senza concessione ADM, un operatore non è autorizzato a raccogliere scommesse sul territorio nazionale. Si tratta di una condizione di legalità, non di una preferenza commerciale.

Chi vuole confrontare gli operatori autorizzati può consultare come punto di riferimento informativo la classifica dei bookmaker di OddsScanner , che raccoglie dati sugli operatori con concessione ADM.

Il tema resta a margine rispetto al campo, ma per un pubblico che segue da vicino il calendario giallorosso il quadro regolatorio è una premessa utile. Distinguere tra operatori con concessione e soggetti non autorizzati è il primo filtro di legalità che la normativa italiana impone.

Da Udine a Manchester senza tornare a Roma

Il tratto più faticoso sul piano logistico è arrivato tra fine ottobre e inizio novembre. La squadra ha affrontato una trasferta di campionato e una di Champions nel giro di pochi giorni, scegliendo di non rientrare nella capitale tra le due gare.

Old Trafford il 3 novembre

Il turno di Serie A ha portato i giallorossi in Friuli alla Dacia Arena il 31 ottobre. Subito dopo la gara, il gruppo ha raggiunto l'Inghiltilterra direttamente dall'Italia settentrionale: la scelta logistica, documentata nel resoconto del viaggio diretto verso Manchester , ha ridotto i tempi di spostamento in una settimana che non lasciava margini di recupero. La quarta giornata della fase campionato ha visto la Roma ospite del Manchester United a Old Trafford, martedì 3 novembre alle 21, con la logistica che ha pesato quanto il risultato sul campo.

Parigi il 25 novembre

Archiviata la parentesi inglese, il mese di novembre si è chiuso con l'appuntamento più impegnativo sulla carta. I giallorossi sono scesi in campo al Parc des Princes contro i campioni in carica, mercoledì 25 novembre alle 21. Il PSG di Luis Enrique, bicampione d'Europa, era tra le squadre di fascia più alta sorteggiate per la Roma, e la trasferta ha rappresentato la quinta delle otto gare previste dal nuovo format a girone unico.

Roma-Monza del 29 novembre

Quattro giorni dopo Parigi, domenica 29 novembre alle 18, la Roma è tornata in campionato ospitando il Monza all'Olimpico. Il passaggio dal palcoscenico europeo alla Serie A nel giro di un fine settimana ha scandito la cadenza di questo periodo della stagione.

Sporting e derby a cinque giorni

Dicembre apre con una doppia sfida ravvicinata che mescola Europa e campionato nel giro di cinque giorni. I due impegni cadono quasi in sequenza, e il margine di preparazione tra l'uno e l'altro è ridotto al minimo.

Roma-Sporting dell'8 dicembre

La sesta giornata porta lo Sporting Lisbona all'Olimpico, martedì 8 dicembre alle 21. È il terzo dei quattro incontri casalinghi del percorso europeo giallorosso, e arriva in un momento in cui la classifica della fase campionato è ancora aperta per molte squadre.

Lazio-Roma del 13 dicembre alle 12.30

Cinque giorni dopo lo Sporting arriva il derby della Capitale. La Lega Serie A ha fissato Lazio-Roma per domenica 13 dicembre alle 12.30, nel programma degli anticipi e posticipi dalla tredicesima alla diciannovesima giornata. Il programma completo della fase campionato, con date e orari delle otto partite europee, è riportato nel calendario ufficiale pubblicato dal club

Gennaio tra Atene e Lille

La fase campionato si chiude a gennaio con due gare che completano gli otto incontri previsti dal format. Le ultime due giornate sono un insieme ben definito, con una trasferta in Grecia e una chiusura in casa.

La settima giornata porta la Roma ad Atene contro l'AEK, in programma martedì 19 gennaio alle 21.

L'ottava e ultima giornata si gioca all'Olimpico contro il Lille, mercoledì 27 gennaio alle 21.

La trasferta in Grecia è l'ultima gara esterna del percorso europeo, con l'AEK Atene tra gli avversari pescati dalle fasce più basse del sorteggio di Nyon. La chiusura all'Olimpico contro il Lille, formazione francese che completa il tabellone delle otto avversarie, porta a termine un cammino con quattro partite in casa e quattro in trasferta.

In poche settimane i giallorossi hanno gestito la doppia trasferta tra Old Trafford e il Parc des Princes senza passare dalla capitale tra Udine e Manchester, per poi concentrare tra l'8 e il 13 dicembre la sfida interna con lo Sporting e il derby con la Lazio alle 12.30. Il percorso europeo si completerà a gennaio, con Atene il 19 e il Lille all'Olimpico il 27.